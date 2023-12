Sport sotto choc. La notizia sconvolge i fan dello sportivo che si trova a vivere un vero e proprio dramma, ovvero la moglie 32enne ex campionessa mondiale. Stando a quanto riferito, il gesto potrebbe essere stato volontario, ma sul caso procedono speditamente le indagini.

Rohan Dennis investe la moglie e la uccide. La donna di 32 anni sarebbe stata investita dal ciclista alla guida del furgone. Stando alle parole degli inquirenti, l’uomo di 33 anni avrebbe accelerato per poi investire la donna. Il ciclista è stato arrestato ma sul caso procedono le dovute indagini.

Leggi anche: “È morto”. Sport in lutto, se ne va una grande leggenda. La notizia poco fa: “Siamo tutti scioccati”





Sport sotto choc, Rohan Dennis investe la moglie e la uccide. Per il ciclista scatta l’arresto

“Grazie Melissa per avermi supportato durante tutta la mia carriera professionale, il tutto mentre crescevi i figli migliori che potessi desiderare”, recitava il contenuto di un post di febbraio del 2023. “Ciclismo, mi hai dato tanto e te ne sarò grato per sempre. C’è ancora una lunga stagione davanti ma sarà sicuramente l’ultima da professionista”, aveva aggiunto.

Poi un altro scatto del ciclista in compagnia della famiglia in cui Dennis augurava a tutti buone feste a tutti i follower. Insomma, nulla lasciava pensare che di lì a poco si sarebbe rivelato un dramma. Come riferito su La Gazzetta dello Sport, l’incidente è avvenuto a Medindie, un quartiere a nord di Adelaide, in Australia.

Una volta investita con il proprio furgone, Melissa Hoskings è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. Purtroppo a causa delle gravi ferite riportate, la donna ha chiuso per sempre i suoi occhi nel giro di poco tempo. Adesso sul caso sarà necessario fare chiarezza.