Sport in lutto, il pilota morto a 19 anni: travolto da una valanga in montagna

Tragedia in montagna, una valanga si è portata via la vita della stella emergente del motocross. A quanto si apprende il pilota 19enne stava sciando assieme ad amici in Austria. Eera impegnato in un fuori pista, quando la massa nevosa li ha travolti a quota 2.400 metri. In otto sono rimasti sepolti da un fronte di oltre 4 metri di neve e tre persone non ce l’hanno fatta: due sono state trovate già morte, una è deceduta dopo il trasporto all’ospedale di Klagenfurt.



Nell’incidente hanno perso la vita anche altri due ragazzi. Pilota ufficiale Ktm nel Mondiale Motocross MX2 si chiamava Rene Hofer. Un predestinato. Hofer, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 4 gennaio, nel 2016 si era laureato campione d’Europa nella classe 85 cc. Pilota stabile del motomondiale dall’anno successivo, partendo dalla 125, vantava un podio nella classifica iridata della classe minore e in questa stagione 6° nella classifica generale di Mx2 dopo aver vinto i Gran Premi di Pietramurata (il suo primo successo, appena il 27 ottobre scorso) e Garda.



Per Rene Hofer anche la presenza nel Motocross delle Nazioni, dove ha portato l’Austria all’8° posto assoluto. Sconvolta la famiglia e l’intero circo della due ruote. Tra il 2009 e il 2016, Rene Hofer ha vinto almeno un campionato all’anno. I successi di Hofer gli sono valsi una posizione nel KTM Junior Racing Team, indicando il suo potenziale.







In una recente intervista Rene Hofer ha affermato che suo padre è stato colui che gli ha trasmesso la passione per le due ruote quando aveva tre anni. Da quel momento René si è interessato solo allo sport. Correva da quando aveva quattro anni e all’età di sette ha iniziato una spettacolare serie di vittorie. Una vita stroncata troppo presto la sua.



René Hofer era nato il 4 gennaio 2002 a Linz, in Austria. La sua famiglia aveva il motocross nel sangue. Anche suo padre era uno dei migliori piloti del suo tempo. Rene Hofer è stato ispirato da suo padre. Anche la madre di René ha sostenuto la sua carriera.