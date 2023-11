Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di un’atleta, che proprio non ce l’ha fatta a superare una brutta notizia che le era stata comunicata. E purtroppo ha compiuto il gesto più estremo, lasciando tutti in un dolore straziante. Aveva solamente 21 anni, quindi una vita intera davanti a sé, ma se n’è andata troppo presto per sempre. Il suo decesso è avvenuto precisamente il 13 novembre, ma solamente ora è stata annunciata la sua morte.

Lo sport piange ed è in lutto per questa scomparsa devastante di un’atleta dalle mille promesse. L’anno scorso era stata in grado di ottenere un buonissimo risultato sportivo, così come anche nei primi mesi di questo 2023. Poi le era stata data una notizia tutt’altro che bella, che le aveva procurato tanto stress e molta tristezza. Non poteva più continuare con la sua attività agonistica per una problematica di salute inaspettata.

Sport in lutto per la scomparsa dell’atleta 21enne: “Si è suicidata”

Purtroppo lo sport è stato costretto a fare i conti con questo lutto improvviso, con la scomparsa della 21enne atleta che ha gettato tutti nello sconforto più assoluto. Le erano stati diagnosticati dei problemi cardiaci, in seguito ad un controllo di routine. In particolare, i battiti del cuore a riposo erano pari a 120-150 ppm, elevati per poter gareggiare. Lei faceva parte dell’atletica e in particolare del Trail Running. Alcune sue parole avevano fatto presagire il peggio, poi purtroppo il suicidio si è concretizzato successivamente.

A morire è stata Emilia Brangefält, originaria della Svezia, che aveva conquistato il bronzo ai Mondiali thailandesi del 2022 e aveva ottenuto la quinta posizione nei campionati sempre mondiali di Innsbruck del 2023. Poi lo stop alla carriera e il dolore dell’atleta, scritto in un messaggio il 4 novembre: “Da fine luglio il mio corpo è spento. Il mio corpo è super stressato nonostante l’amore che gli ho donato negli ultimi mesi. Sono molto triste perché correre e allenarsi significa molto per me”.

Poi Emilia aveva scritto ancora: “Forse un giorno tornerò. Oppure no. Spero che il mio corpo possa riprendersi da questo. Ora vivere una vita normale è difficile. Forse è stato troppo per una ragazza di 21 anni correre Transvulcania 48k e WMTRC 45k in meno di un mese di mezzo”. Poi 10 giorni fa la decisione di compiere il suicidio.