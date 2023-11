Si era trasferita nella Capitale per seguire la sua passione: la ginnastica artistica. Lo aveva fatto perché aveva un obiettivo: partecipare ai giochi olimpici di Los Angeles del 2028. Un obiettivo che sembrava alla portata della campionessa 16enne che, nonostante l’età, aveva già avuto modo di mostrare tutto il suo valore. Mostrava in pedana il frutto di allenamenti estenuanti. Esercizi ripetuti centinaia di volte per arrivare alla perfezione. Sembra un sogno. Anzi, lo era.

>“Brutte notizie per Angelica”. Grande Fratello, fuori già si sa tutto: per lei un colpo durissimo e inaspettato

Fino a quando le nuvole non sono scese ed il sogno si trasformato in un incubo lo scorso 16 novembre quando, per cause da accertare, la campionessa è morta improvvisamente. La notizia è stata resa nota solo nelle ultime ore. “È con grande sgomento che piangiamo la morte inaspettata della nostra campionessa – si legge -. Siamo senza parole”.





Mia Sophie Lietke, la ginnasta morta a soli 16 anni: fatale un infarto

A quanto si apprende la procura avrebbe aperto un’inchiesta sulla scomparsa di Mia Sophie Lietke che sognava i cinque cerchi olimpici con la maglia della nazionale tedesca. Talento enorme, lo scorso anno aveva conquistato il titolo di campionessa tedesca junior di cerchio. Era compagna di allenamento della cinque volte campionessa del mondo Darja Varfolomeev al performance center di Fellbach-Schmiden.

Rimarrà per sempre nei nostri cuori, ha scritto la 17enne su Instagram. “Come una ragazza davvero eccezionale”. Sembra che alla base del decesso possa esserci stato un infarto improvviso. L’infarto fulminante è una grave forma di attacco di cuore, che – a seguito dell’ostruzione di una delle due coronarie principali – interessa un’area estesa di tessuto muscolare cardiaco; da ciò deriva un’alta probabilità di morte improvvisa della persona colpita.

I sintomi dell’infarto fulminante insorgono in maniera repentina e, di solito, consistono in: dolore al petto, senso di stordimento, vertigini, sudorazione, fiato corto, nausea, vomito, senso d’ansia travolgente ecc.

Data la velocità con cui può dar luogo a complicanze fatali per il paziente, l’infarto fulminante richiede una diagnosi e un trattamento immediati.