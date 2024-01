“Un amico che non dimenticheremo mai. Più che un semplice atleta era una persona di buon cuore che metteva sempre gli altri davanti a sé stesso. È tragico perdere una persona così brava e così giovane”. Con queste parole l’agente ha annunciato la scomparsa del 29enne campione mondiale di Pechino 2015, trovato morto in casa. Non sono state rese note le cause del decesso anche se ci sono stati anche rapporti secondo cui sarebbe morto per “complicazioni mediche”.

A quanto si apprende il campione, che aveva lasciato lo sport nel 2020 a causa di problemi psicologici, soffriva da tempo di problemi di salute. Oltre che campione, vinse il mondiale di salto con l’asta, era per molti un imbolo anche fuori. Nel 2017 aveva fatto coming out sui social: “Sono gay e fiero di esserlo. I miei genitori sono il mio maggiore supporto e di recente mi hanno aiutato moltissimo.





Morto Shawn Barber, campione del mondo dell’asta nel 2015

E ai miei amici dico che lo sarete sempre e vi voglio bene”. Nel 2019 l’inizio del declino.

Positivo alla cocaina in un controllo antidoping, era stato solo ammonito perché fu accolta la tesi dell’assunzione involontaria: avrebbe baciato una persona che poco prima aveva assunto la droga. Un colpo dopo il quale emerse, comunque, tutto il suo disagio. Ora il mondo dello sport piange Shawn Barber. Canadese di nascita, aveva la doppia cittadinanza statunitense e canadese.

Barber aveva gareggiato per la prima volta nel salto con l’asta all’età di sette anni, infrangendo il record delle scuole superiori statunitensi di oltre trenta centimetri prima di vincere titoli indoor NCAA consecutivi per l’Università di Akron nel 2014 e 2015, e poi il titolo outdoor NCAA 2015. Poi aveva vinto l’argento ai Giochi del Commonwealth della Gold Coast 2018. Il punto più alto a Pechino, l’anno dopo, con il mondiale centrato con 5.90. Alle Olimpiadi di Rio 2016 è arrivato 10°, superando 5,50 m.

Tantissimi i messaggi che sono arrivati: “I nostri pensieri e le nostre preghiere alla famiglia e agli amici di Shawn Barber, saltatore con l’asta canadese – campione del mondo 2015, olimpionico di Rio 2016 e detentore del record canadese”, ha pubblicato Athletics Canada su X. Barber lascia il padre, la madre Ann e il fratello David