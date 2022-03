“La dieta estrema, poi l’infarto”. Sport in lutto, il campione ed ex della famosa attrice morto in vacanza

Lutto nel mondo dello sport per la scomparsa della leggenda australiana del cricket, trovata senza vita sull’isola di Kh Samui in Thailandia, dove si trovava in vacanza. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’ex atleta è stato trovato ancora in vita ma i tentativi di rianimarlo in ospedale non hanno però avuto successo.

L’esame post mortem ha mostrato che l’uomo è morto di una malattia congenita, e che non c’era alcuna infezione da Covid-19, ma secondo il suo agente a provocare la morte sarebbe stata anche una dieta liquida che seguiva da quasi due settimane. In particolare si trattava di un regime alimentare di quattordici giorni di digiuno. “Lui era per il tutto o niente. O erano focacce con burro e lasagne ripiene oppure erano succhi neri e verdi”, ha dichiarato al Daily Mail il manager James Erskine.

Shane Warne, il campione di cricket ed ex di Liz Hurley è morto a 52 anni

Secondo le autorità locali non si tratta di una morte sospetta ma il corpo sarà sottoposto ad autopsia. Shane Warne, 52 anni, lascia due figlie di 24 e 25 anni. È stato il più grande giocatore di bowling nel cricket, cioè l’azione di lanciare la palla verso il wicket difeso dal battitore. La salma verrà rimpatriata e il governo australiano sta organizzando u funerali di stato.





Shane Warne era noto alle cronache rosa per essere stato fidanzato con la bellissima Liz Hurley, con la quale nel 2013 è stato a un passo dal matrimonio. L’attrice, che due anni fa ha perso il padre di suo figlio Damian, Steve Bing, produttore miliardario morto suicida a 55 anni, lanciandosi dal 27esimo piano del suo grattacielo a Los Angeles, lo ha ricordato su Instagram con una foto di coppie e un dolce messaggio: “Mi sento come se il sole fosse andato dietro una nuvola per sempre. Riposa in pace mio amato Lionheart”.

Shane Warne hanno iniziato a frequentarsi nel 2010 dopo aver chiuso le precedenti relazioni: lei aveva appena messo la parola fine al matrimonio con l’uomo d’affari e imprenditore indiano-americano Arun Nayar, mentre il campione di cricket era reduce dal divorzio dalla moglie Simone Callahan.