Gioia enorme per il vip, che ha potuto festeggiare la nascita del suo quarto figlio. La moglie Eliana, che lavora come modella ed è quindi di una bellezza incredibile, ha dato alla luce il piccolo Luca e l’entusiasmo per la notizia ha contagiato tutti. Infatti, entrambi hanno annunciato di essere diventati ancora una volta genitori e hanno scatenato la reazione positiva dei rispettivi follower, che hanno riempito le loro bacheche di mi piace, di messaggi entusiasmanti e pieni di congratulazioni per l’avvenimento.

Secondo quanto è stato possibile scoprire, il bimbo è nato precisamente mercoledì 9 febbraio, ma mamma e papà hanno preferito attendere un paio di giorni e hanno comunicato al mondo la news nella giornata di venerdì 11 febbraio. Hanno postato un’immagine del neonato, anzi della mano del piccolo, senza mostrarne perfettamente il suo viso. E qui è stato possibile anche leggere il suo nome. Bellissimo ed emozionante il messaggio scelto dalla coppia, che non aspettava altro che questo momento.

Sia lui, che è un calciatore, che la modella Eliana Guercio hanno scritto: “Con assoluta felicità annunciamo l’arrivo di Luca Gael nelle nostre vite”. La donna è stata sottoposta ad un parto cesareo all’interno di una clinica della capitale dell’Argentina, Buenos Aires, che si chiama ‘Sanatorio Otamendi’. Tutti e due hanno ringraziato i medici e gli infermieri per l’assistenza garantita ed è anche stato aggiunto che Luca Gael pesa attualmente 3 chili e 605 grammi. Una gioia straordinaria per la coppia.





Ad essere diventato papà Sergio Romero, il portiere in forza al Venezia in Serie A. Sergio Romero e la coniuge Eliana Guercio sono uniti in matrimonio da 14 anni, dunque dal 2008. Lei è più ‘vecchia’ di lui di 10 anni e hanno tre figlie che si chiamano Jasmine, Chloe e Meghan. Quindi, è il primo maschietto della loro famiglia. Interpellati sulla coppia, i giornalisti che lavorano in Argentina e che dunque li conoscono ancora meglio dal punto di vista personale, hanno commentato: “Una delle coppie più affiatate e riservate del mondo del calcio”.

Sergio Romero, classe 1987, è originario dell’Argentina e gioca dunque come portiere nel Venezia. Ha anche ottenuto nel corso della sua carriera professionale un suggestivo titolo di vicecampione del mondo nel 2014 con la sua nazionale. Lo chiamano ‘El Chiquito’, ovvero ‘Il ragazzino’ ed è un grande tifoso del Racing Club. Ha giocato in passato nella Sampdoria, nel Monaco e nel Manchester United.