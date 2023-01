Sesso durante una gara di rally. Incredibile episodio quello avvenuto giovedì 19 gennaio durante il rally di Monte-Carlo, tappa di apertura del mondiale. Si tratta di uno dei momenti più attesi per gli appassionati della disciplina, una tappa storica del WRC, il campionato del mondo seguito da tantissimi spettatori. Si tratta di una scena davvero inaspettata.

È il giorno della seconda prova speciale, la Cabanette/Col de Castillon, e le immagini trasmesse sono quelle dall’on board camera della Ford di Jourdan Serderidis e del suo navigatore Frédéric Miclotte. Sono immagini già spettacolari di loro visto che la gara si svolge in notturna. Ma stavolta la telecamera inquadra qualcosa che davvero non si era mai visto prima.

Leggi anche: Calcio sotto choc, il campione arrestato dalla polizia: le peggiori accuse contro di lui

Mentre la macchina sfreccia ad alta velocità sul bordo della strada si vedono due persone intente a fare sesso. Già, proprio così. Nonostante la temperatura non dovesse essere troppo mite vista l’ora e l’altezza un uomo e una donna hanno deciso di praticare attività sessuale all’aperto, proprio mentre era in fase di svolgimento la gara di rally.

Lì vicino ci sono altri tifosi, ma evindemente i due non si sono fatti troppi problemi e una volta spogliatisi hanno fatto sesso a bordo strada. Il video si è rapidamente diffuso ed è diventato virale. Di sicuro una scena del genere non si vede spesso…

Honey, let's go watch the rally and have sex on a dark road? Why not!

(look right side of the road)#WRCLive #WRC2023 #RallyMonteCarlo #RallydeMonteCarlo #WRC #Rally pic.twitter.com/Nb7v5VHBkJ