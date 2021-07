“È lei la nuova fidanzata”. Il calciatore di Serie A ritrova l’amore. Pazzesca, tutta curve, chi è la bellissima Shani

È stata l’Italia a ‘regalargli’ le vacanze in anticipo. L’attaccante belga Romelu Lukaku, dopo l’eliminazione ai quarti di finale degli Europei proprio ad opera degli azzurri, si sta riposando. La stagione, culminata con la vittoria dello scudetto con l’Inter anche e soprattutto grazie ai suoi gol, è stata lunga ed estenuante. Anche il percorso con la nazionale ha impegnato fino parecchio il gigante nerazzurro. Adesso Lukaku è stato avvistato all’aeroporto di Olbia.

E con lui c’è una donna. In un primo momento si pensava che fosse l’istruttrice di fitness Julia Vandeweghe. Ma ben presto la notizia è stata smentita. È stato il portale belga HNL a svelare l’identità della nuova fidanzata della punta del Belgio. Lukaku ha scelto la Sardegna per trascorrere un po’ di giorni in dolce compagnia. Sull’identità della ragazza c’è stato il massimo riserbo, ma ora anche i quotidiani locali come l’Unione Sarda ne hanno parlato.

Certo avrebbe preferito proseguire la sua avventura agli Europei, ma è comunque un momento magico per Romelu Lukaku. Considerato tra gli attaccanti più forti al mondo ed eletto dal Sun come “il miglior marcatore nella storia della selezione belga”, Lukaku ha appena 28 anni. E se l’attaccante ha accumulato esperienza sui campi da calcio, non si può dire che fuori sia rimasto con le mani in mano. È stato fidanzato fino a qualche anno fa con la modella belga Sarah Mens, una delle figlie del conduttore tv Harry Mens. Ma quella storia è finita.





Successivamente Lukaku è stato avvicinato a Julia Vandeweghe, istruttrice di fitness sua connazionale che si pensava stesse ancora con il calciatore. In realtà sono state proprio le ultime foto a rivelare che le cose non stanno esattamente così. Lukaku è in Sardegna in compagnia di Shani Jamilah, un’influencer inglese 24enne e sex blogger. Tra le sue varie attività c’è anche un podcast in cui parla di sesso e relazioni.

Va detto che Romelu Lukaku ha già un figlio, Romeo, nato il 20 dicembre del 2018. Mistero sull’identità della mamma che il calciatore non ha mai voluto svelare. Proprio nel 2018 Lukaku ha ricordato le difficili condizioni economiche della sua famiglia, nonostante il papà fosse un calciatore: “Ma era alla fine della sua carriera e i soldi erano finiti – le parole di Lukaku – Ricordo il momento in cui appresi che eravamo al verde. Avevo sei anni, tornai a casa da scuola per la pausa pranzo. Mia mamma aveva la stessa cosa nel menu ogni singolo giorno: pane e latte. Quando sei un bambino, non ci pensi nemmeno, però era quello che potevamo permetterci”. Oggi la sua situazione è decisamente cambiata. E forse ha trovato anche l’amore…