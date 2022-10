“Un giorno molto triste”. Calcio in lutto, Emiliano muore a 21 anni in un gravissimo incidente

Una vera e propria tragedia ha sconvolto la città di Roma. Emiliano Pompei è morto a soli 21 anni e il calcio è in lutto per la perdita di una giovane promessa. Purtroppo per lui non c’è stato scampo in un terribile incidente stradale, che se l’è portato via per sempre da amici e parenti. Il decesso è avvenuto a poca distanza da casa sua, visto che si è registrato a Tor Tre Teste. Lui era molto conosciuto e anche apprezzato per il suo lavoro nel quartiere di Centocelle, che ora lo piange commosso. E c’è anche tanta incredulità.

A riportare la notizia con maggiori dettagli è il sito Roma Today. Stando a quanto scritto dai colleghi, Emiliano Pomperi è morto praticamente sul colpo e quindi i medici non sono riusciti nemmeno a trasportarlo d’urgenza in ospedale. Dopo il tremendo sinistro, avvenuto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 ottobre quando erano circa le 4.30, sono stati in molti a scrivere dei messaggi. Anche perché il calcio è stato travolto dal lutto e soprattutto alcune società con le quali aveva lavorato.

Roma, Emiliano Pompei morto in un incidente: lutto nel calcio

Nella capitale Roma la vita di Emiliano Pompei si è spenta troppo prematuramente. Purtroppo è morto all’istante, dopo che l’Honda Civis sulla quale c’era il 21enne insieme a due amici, una ragazza e un ragazzo rispettivamente di 21 e 24 anni, si è schiantata contro una Toyota Rav 4. E il calcio è in lutto, in primis la Gsd Tor Tre Teste, club dove prestava servizio Emiliano. Ma a scrivere un ricordo sono state anche le società Pro Roma e Fortitudo Roma Club 1908. Quest’ultima ha pubblicato un’immagine di lui quando era solamente un bimbo.

Questa la nota della Gsd Nuova Tor Tre Teste: “Ci addolora comunicare che è venuto improvvisamente a mancare un membro della nostra famiglia, Emiliano Pompei, giovane istruttore della scuola calcio. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari e, affranti per questa grave perdita, comunichiamo la sospensione di ogni attività per la giornata di lunedì 3 ottobre”. La Fortitudo Roma ha postato: “Ti vogliamo ricordare così. Sorridente e campione regionale”. Triste anche il commento del club Pro Roma Calcio su Facebook.

Il Pro Roma Calcio ha scritto: “Oggi è un giorno molto triste per la nostra Società .. è venuto a mancare POMPEI EMILIANO.. un tragico incidente stradale.. Tutto il Pro Roma Calcio si stringe forte alla Famiglia.. Riposa in pace ❤️”. L’amico e l’amica di Emiliano Pompei sono rimasti feriti in modo serio e ricoverati al policlinico Casilino.