Il ragazzo in questione vi potrebbe sembrare un normale giovane di 29 anni, invece ha alle sue spalle un genitore che dire famoso è poco. Il papà è stato l’uomo dell’anno in Italia, grazie al raggiungimento di un traguardo storico per la nostra nazione. Nelle ultime ore il 29enne è stato beccato in compagnia proprio di lui, mentre erano intenti a fare shopping nelle vie della capitale Roma. Un’immagine inedita dei due, che inevitabilmente ha subito fatto il giro della rete in pochi minuti.

Si chiama Andrea e ha anche due fratelli: Filippo e Camilla. Lui è il secondo figlio maschio del vip avuto con la prima moglie, Federica. Il personaggio famoso è infatti stato legato alla sua ormai ex coniuge per ben 25 anni. Ora invece ha una relazione sentimentale con un’altra donna, che si chiama Camilla, con la quale si è unito in matrimonio tre anni fa. E comunque anche Andrea non è affatto uno sconosciuto, infatti ha seguito un po’ le orme del padre, anche se non ha raggiunto gli stessi livelli.

Andrea è stato un calciatore, ma non ha ottenuto traguardi ambiziosi. Ha comunque militato nel settore giovanile di Inter, Monza e Bologna. Successivamente si è trasferito nell’Under 21 del Manchester City, in Inghilterra, prima di tornare in Italia ad indossare la maglia del Fano. In seguito ha avuto altre esperienze all’estero: in Spagna con il Valladolid, in Ungheria con l’Honved e negli Stati Uniti d’America con le casacche di Dc United e New York Cosmos. Poi ha seguito un altro percorso sempre calcistico.





Stiamo parlando di Andrea Mancini, il secondogenito del ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini. Attualmente Andrea Mancini è diventato un dirigente, infatti ha rinunciato prematuramente alla sua carriera da giocatore. Ed è stato scelto dalla presidenza americana della Fiorentina, ovvero dal numero uno Rocco Commisso, per diventare braccio destro di Daniele Pradè, che svolge i ruoli di direttore sportivo e uomo mercato. Dunque, anche lui continua a navigare nel mondo del calcio come Roberto Mancini.

Roberto Mancini è stato in grado di conquistare gli Europei con l’Italia nello scorso mese di luglio, dopo una straordinaria cavalcata. Il successo è avvenuto in casa dell’Inghilterra ai calci di rigore nella splendida finale di Wembley. Inoltre, è entrato nella storia per aver inanellato una striscia di imbattibilità di 37 gare consecutive, interrotta solamente dal recente ko con la Spagna in Nations League.