“Ho il cancro”. Pelè, la notizia sconvolge milioni di fan in tutto il mondo: “Affronterò questa partita col sorriso”

Dramma per Pelè, lo storico calciatore è malato. Ad annunciarlo è lui stesso sui suoi profili social: “Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici”. L’ex sportivo ha voluto rassicurare i suoi fan dopo l’operazione per l’asportazione di un sospetto tumore. Pelé, che compirà 81 anni il prossimo mese di ottobre, è stato operato per un sospetto tumore al colon sabato scorso dopo che era stato ricoverato all’ospedale Albert Einstein di Sa Paolo lo scorso 31 agosto per accertamenti.

“Il paziente Edson Arantes do Nascimento ha subito, sabato scorso, un intervento chirurgico per rimuovere una lesione sospetta al colon destro, presso l’Ospedale Israelita Albert Einstein – si legge in una nota dell’ospedale – Il tumore è stato identificato durante gli esami cardiovascolari e di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato per accertamento patologico analisi. Il paziente, che sta bene, è ricoverato in terapia intensiva, e la previsione è che sarà trasferito nella sua stanza martedì 7 settembre”.

Pelè, il triste annuncio

Lo stesso giorno in cui è stato ricoverato in ospedale, l’entourage dell’ex sportivo ha negato le notizie che parlavano di uno svenimento di O Rei. “Ragazzi, non sono svenuto e sono in ottima salute – aveva fatto sapere Pelè sempre via social – Ho fatto gli esami di routine, che prima non avevo potuto fare a causa della pandemia. Avvisate che domenica non gioco”, aveva scherzato. Dopo la notizia dell’intervento chirurgico, tantissimi i messaggi di sostegno al brasiliano che poi ha voluto rassicurate tutti con un lungo post su Instagram.





“Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi – scrive su Instagram – Ringrazio Dio perchè mi sento bene e per aver permesso al Dr. Fábio e al Dr. Miguel di prendersi cura della mia salute”. “Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro – scrive ancora Pelè su Instagram – Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana”.

E ancora l’ex calciatore: “Per fortuna, sono abituato a festeggiare grandi vittorie con voi. Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici”. Negli ultimi anno Pelè ha avuto diversi problemi di salute con conseguenti ricoveri. L’ultimo risale ad aprile 2019, a Parigi, a causa di una grave infezione alle vie urinarie. Tornato in Brasile, gli è stato poi rimosso un calcolo renale.