“Fate presto!”. Travolto da una valanga in vetta e ferito, corsa contro il tempo per salvare Corrado

Corsa contro il tempo per salvare Corrado Pesce, l’alpinista originario di Novara rimasto intrappolato sul Cerro Torre, una delle cime più difficili della Patagonia. Pesce si trovava sul Cerro Torre, vetta di 3128 metri, insieme a Tomás Aguiló, quando sono stati travolti da una valanga e sono rimasti entrambi feriti. Da quanto riporta il sito specializzato Montagna.tv la situazione è drammatica.



“Un nuovo aggiornamento da Ahora Calafate fa perdere ogni speranza – scrive il sito -. Con piacere si apprende che l’elicottero dell’esercito sia riuscito questa mattina a evacuare Tomás, consegnandolo all’aeroporto di Calafate a una ambulanza che lo ha trasferito in ospedale. È ferito e ha diverse fratture, ma è lucido e non ha perso conoscenza in nessun momento”.



Prima di scendere per andare incontro ai soccorritori Tomás Aguiló ha lasciato Corrado Pesce in un piccolo rifugio, chiamato “box degli inglesi”. “Purtroppo si è nel mentre deciso di interrompere le operazioni di soccorso, volte a recuperare nel box degli Inglesi Corrado Pesce, a causa del meteo in rapido peggioramento e delle scarse probabilità di sopravvivenza per l’alpinista” dice Montagna.tv.







Il Cerro Torre è una cima situata in Patagonia. Si trova a ovest del Fitz Roy, ai margini del ghiacciaio continentale del campo di ghiaccio Patagonico Sud, nel settore in attesa di delimitazione sul confine tra Argentina e Cile, risalente all’accordo del 1998 .La sua vetta è considerata fra le più spettacolari[4][5][6] e inaccessibili del mondo perché, qualunque via si scelga, bisogna affrontare almeno 900 metri di parete granitica.

La prima ascensione del Cerro Torre è stata compiuta il 13 gennaio 1974 da una spedizione del gruppo dei Ragni di Lecco; in quell’occasione giunsero in vetta Daniele Chiappa, Mario Conti, Casimiro Ferrari e Pino Negri. Negli anni cinquanta vi furono diversi tentativi di salita al Cerro Torre. In particolare, nel 1958 due spedizioni italo-argentine tentarono la salita contemporaneamente ed in maniera indipendente tra di loro.

Una era guidata da Bruno Detassis e aveva tra i suoi componenti Cesare Maestri, l’altra era guidata da Walter Bonatti e Carlo Mauri. Entrambe dovettero rinunciare all’impresa per motivi logistici. Nel 1959, Bonatti e Mauri avevano preventivato un secondo tentativo, ma abbandonarono prima ancora di partire quando seppero che un’altra spedizione italiana, guidata da Maestri, era partita prima di loro.