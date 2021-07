La pallavolista azzurra Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020. All’azzurra la decisione è stata comunicata dal presidente del Coni Giovanni Malagò al suo arrivo in Giappone.

“Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del Cio per portare la bandiera olimpica. Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”, le parole della pallavolista azzurra dell’Italia Team. Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, appena atterrato a Tokyo ha subito chiamato Paola Egonu per informarla della scelta. Gioca a pallavolo sin dall’età di quindici anni. Nel 2013-2014 ha esordito in B1 con il Club Italia, poi è diventata una professionista per approdare in serie A1.

Ha vinto due Supercoppe, Campionato mondiale per club, titoli di Mvp in serie, doppia Coppa Italia, scudetto e Champions League. “Dopo ogni partita mi faccio sempre un piccolo esame di coscienza: mi rivedo, esamino gli errori, spesso mi arrabbio”, ha confidato Paola Egonu. “Sono una perfezionista in tutto. Anche all’Università: se non mi sento super preparata, non do l’esame. Devo sapere tutto, non mi accontento”.





Paola Egonu nata a Cittadella da genitori di nazionalità nigeriana. Il padre Ambrose, prima di emigrare in Italia, faceva il camionista a Lagos, mentre la madre Eunice era infermiera a Benin City; ha due fratelli, Angela ed Andrea. Anche la cugina Terry Enweonwu è pallavolista. Nel novembre 2018, in un’intervista al quotidiano Corriere della Sera, ha fatto coming out, rivelando di essere fidanzata con una ragazza, che l’ha consolata a seguito della sconfitta al campionato mondiale 2018. La ragazza in questione si rivelerà poi essere la pallavolista Katarzyna Skorupa.

Nel 2020 ha doppiato la voce del personaggio Sognaluna nel film d’animazione Soul prodotto da Disney e Pixar. Paola Egonu è nata Cittadella in provincia di Padova il 18 dicembre 1998. È alta 189 centimetri per 79 chili e porta il numero 46 di scarpe.