“Questo è un incubo”. Sport in lutto, destino atroce: Oscar muore a 22 anni. Era già un numero uno

Se n’è andato a 22 anni, inseguendo la sua passione. Tanti i messaggi. “Un vero incubo. Ci siamo incontrati stamattina per entrare insieme in acqua. Mi ricorderò per sempre quel tuo sorriso: spero che lassù continuerai a essere la persona che eri”. La notizia è stata confermata su Twitter anche dalla Federazione spagnola: “Una giornata di grandi onde a Zicatela ci ha dato un duro colpo. Le nostre sincere condoglianze alla famiglia e agli amici. Non ci sono parole per descrivere tanto dolore. La vita sa essere ingiusta”.



Un dolore atroce. In cui, un amico di sempre, intravede una sorta di missione mistica del ragazzo. “Vorrei che voi aveste visto la faccia felice che aveva stamattina. Voleva cavalcare quest’onda da molto tempo. Mi ha sempre detto che questo sarebbe stato il modo migliore per ‘andar via’”. Lui è Oscar Serra, surfista spagnolo e artista dello sport dell’onda.



La tragedia si è consumata a Puerto Escondido. Oscar Serra era arrivato per cavalcare le alte onde dell’oceano. Uno dei sogni del surfista di Valencia, che in Messico era arrivato da poco dal Nicaragua, era quello di poter salire sulla sua tavola, a Puerto Escondido. Ancora da chiarire la dinamica. Ma a quanto riportato dal quotidiano locale El Universal, intorno alle 7 del mattino di ieri era entrato in acqua.







Oscar Serra aveva deciso di provare a surfare sulla spiaggia di Zicatela. Le condizioni del mare non erano delle migliori, secondo quanto riportato dai media messicani, eppure nonostante la bandiera rossa l’atleta di Valencia ha voluto cavalcare con la sua tavola le onde: una, particolarmente forte, lo ha travolto facendolo sbattere con la testa sul fondo del mare.



Nonostante l’immediato intervento, i soccorritori non sono riusciti a rianimarlo. I bagnini presenti sono riusciti a riportarlo a riva, applicando i primi soccorsi. Il tentativo di rianimazione però si è rivelato fallimentare, e le autorità non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Oscar Serra e segnalarlo all’ambasciata spagnola.