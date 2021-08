In 20 minuti, tra le 14.35 e le 14.55 italiane, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs hanno scritto una pagina di storia: prima il trionfo nel salto in alto, poi quello nella finale dei 100 metri. Una doppietta che lascia il segno sulla spedizione dell’Italia Team ai Giochi nipponici. Tamberi vola a 2,37, conquistando il gradino più alto del podio ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim.

Dieci minuti dopo Marcell Jacobs taglia il traguardo in 9”80, nuovo record europeo, e si prende ‘la’ gara delle Olimpiadi: i 100 metri sono suoi, nell’albo d’oro il suo nome succede a quello di Usain Bolt, signore della velocità per 3 edizioni dei Giochi. “Guardo Gianmarco e penso ‘ma abbiamo vinto davvero, non è che è un sogno e tra poco ci svegliano?’ E’ stato tutto fantastico. Ero concentratissimo, sapevo che potevo fare qualcosa di importante ed è stato fatto, sono la persona più contenta al mondo in questo momento”, ha detto a caldo il corridore.

Marcell Jacobs, chi sono la fidanzata e i 3 figli della medaglia d’oro alle Olimpiadi

Nonostante la giovane età, Marcell Jacobs ha tre figli: Anthony e Megan, avuti dalla compagna Nicole, e Jeremy, da una precedente relazione. Marcell Jacobs è nato il 26 settembre 1994 negli Stati Uniti, a El Paso, figlio di un marine trasferitosi in Texas dopo essere stato nella base di Vicenza.





A due anni si trasferisce in Italia con la mamma Viviana, pratica prima il basket, calcio, poi a dieci anni ha iniziato a frequentare la pista di Desenzano del Garda con il tecnico Gianni Lombardi. Marcell Jacobs è fidanzato con Nicole Daza dal 2018 e ha tre figli: Anthony, nato nel 2019, e Meghan, l’ultima arrivata in casa Jacobs e Jeremy, nato quando l’atleta aveva 19 anni da un’altra relazione.

Nicole lavorava come commessa all’outlet di Serravalle ed è molto seguita sui social. Le foto condivise sul suo profilo social riflettono tutto l’amore per il compagno, i due bambini, i viaggi e i tatuaggi. “Ci siamo conosciuti a Milano, in discoteca” ha raccontato alla trasmissione Il Circolo degli Anelli, su Rai2, che l’ha intervistata. “Ciao amore mio, volevo mandarti un grosso in bocca al lupo. Sappiamo quanto sacrificio e impegno ci hai messo ogni giorno e siamo orgogliosi e fieri di te”, aveva scritto Nicole sui social prima della gara.