“Sono gay”. Il famoso sportivo esce allo scoperto: “Non ce la facevo più”. La reazione della squadra

Nick McCarthy ha fatto coming out, il famoso rugbista ha deciso di farsi forza e dirlo a tutti. Il comunicato arriva dopo la confessione di un altro sportivo d’eccezione, il calciatore professionista Jake Daniels. Così, il mediano di mischia del Leinster, in scia, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. È lo stesso ragazzo a raccontare la sua vicenda e il suo stato d’animo: “Ho lottato con me stesso per un po’. Pensavo molto al coming out e questo stava iniziando ad avere un impatto su di me e sulla mia felicità”.

E ancora: “Alla fine però è stata la decisione giusta. Mi stavo angosciando pensando al futuro e avevo pensato di abbandonare del tutto il rugby, perché semplicemente non pensavo di poter fare coming out e restare nel rugby. Non è comune per un atleta maschio fare coming out nello sport, per non parlare del rugby professionistico. Probabilmente il mio orientamento è qualcosa a cui non volevo nemmeno credere o accettare. Avevo bisogno di accettare di essere gay e capire che era del tutto naturale, prima di poterlo dire agli altri”.





Nick McCarthy ha fatto coming out, il famoso rugbista esce allo scoperto

Nick McCarthy ha fatto coming out e racconta: “Ho grandi amici nel rugby ma non sapevo come l’avrebbero presa. La mia esperienza, da quando mi sono dichiarato è stata del tutto positiva. Ho capito che chiunque tenga a te, vuole solo che tu sia felice. Ho parlato con i miei colleghi Leo Cullen e Stuart Lancaster lo scorso novembre e il supporto che ho ricevuto da loro è stato incredibile”.

Nick McCarthy ha fatto coming out: “Mi hanno aiutato e guidato nei mesi successivi in ​​modo che mi sentissi più a mio agio a fare coming out con il gruppo. Poi è arrivato il momento di parlare con il resto della squadra. Devo dire che è stato un breve annuncio, ricordo solo che nella stanza tutti esultavano, erano felicissimi per me ed è stato subito un peso in meno sulle spalle”. Immediate alcune reazioni dei suoi compagni di squadra.

💙 | Scrum-half Nick McCarthy has spoken publicly for the first time about his sexuality.



He now hopes that sharing his experience will be encouraging and provide hope to others. 👏



— Leinster Rugby (@leinsterrugby) June 20, 2022

Il primo a dare il buon esempio è stato il capitano del Leinster e della nazionale irlandese, Johnny Sexton. Lo sportivo si è detto felice del coming out del suo compagno di squadra: “Conosco Nick da quando eravamo adolescenti, quindi sentirlo parlare con noi così apertamente delle sue lotte è stata dura, ma ora siamo semplicemente felici per Nick. Non potremmo essere più orgogliosi di lui”.

