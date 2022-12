È morto a 91 anni e la notizia della sua scomparsa ha fatto il giro del mondo suscitando il cordoglio di tutti. Nick Bollettieri, lo scopritore di André Agassi ma soprattutto uno degli uomini che ha rivoluzionato il tennis, è scomparso a 91 anni. Il 20 novembre le figlie avevano pubblicato un post sui social in cui l’ex coach di tennis si trovava a letto.

“Vi prego di tenerlo nei vostri pensieri per una partenza serena e un viaggio meraviglioso”, aveva scritto una dei suoi numerosi figli su Instagram. Nick Bollettieri era conosciuto in tutto il mondo per essere stato colui che ha formato grazie alla sua scuola i più grandi campioni del Tennis come André Agassi, Pete Sampras, Jennifer Capriati, Maria Sharapova e le sorelle Williams.

Nick Bollettieri, morto a 91 anni il maestro del Tennis

Agli inizi degli anni Ottanta Nick Bollettieri cerca la scalata ai vertici con Jimmy Arias e Aaron Krickstein, che riescono giovanissimi ad arrivare nella top ten ATP. Ma il suo nome è legato al grande campione André Agassi, diventato uno dei più grandi campioni di sempre grazie a lui. “Un rapporto “intenso e burrascoso”, si legge sulla sua biografia, ma che ha permesso anche la vittoria del primo Slam di entrambi, quello di Wimbledon nel 1992.

Figlio di immigrati italiani (di origini campane) negli Stati Uniti, Nick Bollettieri era nato nel 1931 a Pelham (New York). Il coach ha dedicato la sua vita allo sport. È stato direttore delle attività di tennis al Dorado Beach Hotel di Portorico nei primi anni ’70, struttura di proprietà della famiglia di Rockefeller.

Nel 1978 ha fondato l’accademia Nick Bollettieri Tennis Academy a Bradenton (Florida), tutt’ora attiva come IMG Academy. Tra le citazioni spesso usate dal grande allenatore Nick Bollettieri c’era il vecchio adagio secondo cui “vincere racconta qualcosa del tuo carattere, ma perdere racconta tutto di te”.