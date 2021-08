Un dramma incredibile ha scosso improvvisamente la vita dell’ex campione di calcio. Suo figlio Emilio di appena 18 anni è infatti morto nelle scorse ore a causa di un gravissimo incidente. I fatti si sono verificati nella mattinata di giovedì 5 agosto, proprio alle prime luci dell’alba. Stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto vittima di un incidente con il suo quad a poca distanza dalla tenuta di proprietà del padre. Quest’ultima era stata acquistata solamente qualche anno fa ed erano soliti andarci.

Subito dopo il fatale sinistro, il ragazzo diventato maggiorenne da poco è stato immediatamente soccorso dai sanitari, che però non hanno potuto fare niente. Sul posto anche i vigili del fuoco, impegnati nell’estrazione del corpo dal mezzo. Al momento non sono stati forniti dettagli ancora più importanti sulla dinamica esatta dell’incidente, ma la notizia è già rimbalzata in tutto il mondo. Una tragedia inaspettata, che ha colpito un’intera famiglia e che ha lasciato di stucco milioni di persone.

Il 18enne è deceduto mentre stava trascorrendo delle magnifiche vacanze in Portogallo. La morte lo ha infatti raggiunto a Troia, a sud della capitale lusitana Lisbona. Lo stesso giovane aveva postato diverse immagini di questa vacanza sul suo profilo social Instagram, che al momento risulta offline. Probabilmente si è deciso di eliminarlo dopo la notizia della tragica dipartita. Suo padre è stato uno dei giocatori di calcio più forti del mondo, avendo militato in tantissime società davvero importanti.





A perdere la vita è stato Emilio Ballack, ovvero il figlio dell’ex centrocampista di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea, Michael Ballack. La sua carriera sportiva è stata prestigiosa anche grazie alla nazionale tedesca, infatti Michael Ballack ha indossato la maglia della Germania in 98 partite. Non è però riuscito a vincere trofei importanti, essendo uscito sconfitto col resto dei compagni dagli Europei 2008 e dai Mondiali precedenti del 2002. Nel 2008 non vinse nemmeno la finale di Champions League col Chelsea.

Michael Ballack ha anche altri due figli, che si chiamano Louis, nato nel 2001, e Jordi del 2005. Il 18 ottobre del 2012 fu tratto in arresto perché viaggiava con l’auto a 211 chilometri orari. Dopo aver lasciato la carriera da calciatore, è stato opinionista per ESPN agli Europei 2012, ai Mondiali del 2014 e agli Europei del 2016. L’anno scorso è stato sottoposto ad un intervento per un tumore alla schiena.