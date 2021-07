“Scusate, devo farlo ora”. Interrompe l’intervista e si toglie la maglia, il fuoriprogramma alle Olimpiadi finisce con gli applausi

Da ormai quattro giorni sono iniziate le Olimpiadi di Tokyo. Il 23 luglio sono iniziati i Giochi che, per due settimane, vedranno confrontarsi gli atleti di oltre 200 nazioni. 339 le medaglie d’oro da assegnare, per un totale di 33 sport e 49 discipline. Intanto aumentano le medaglie dell’Italia, siamo arrivati a quota 12, con un oro, quello conquistato da Dell’Aquila nel taekwondo, poi cinque medaglie d’argento e sei di bronzo. Lo sport sa regalare sempre grandi emozioni.

Quando arrivano le Olimpiadi, poi, l’incontro di così tanti rappresentanti di Paesi sparsi per tutto il globo rende tutto ancora più coinvolgente. Quelle di Tokyo sono sicuramente un evento unico nel suo genere. Per la prima volta si svolgono infatti senza pubblico e con rigide misure anti-Covid. Anzi, fino a poche ore dall’inizio il rischio di un ulteriore rinvio è stato più che concreto. Ora però i Giochi sono iniziati e dal Giappone arriva una storia davvero molto particolare.

Il calciatore tedesco Max Kruse, impegnato come fuori quota nella nazionale tedesca alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha fatto un annuncio importante. Lo ha fatto non attraverso i social, come molti. Ma in diretta in mondovisione, al termine della partita contro l’Arabia Saudita. Cosa ha detto? Semplice: “Ti amo, ti andrebbe di sposarmi?”. Non sappiamo come abbia reagito la compagna a novemila chilometri di distanza, ma certo deve essere stata un’emozione incredibile!





Tutto è avvenuto nel corso delle consuete interviste post-partita. Dopo la vittoria della sua Germania contro l’Arabia Saudita, Max Kruse era al microfono della tv tedesca “Das Erste”. Ad un certo punto ha detto: “Ho un messaggio”. Si è inginocchiato, ha mostrato una maglietta con una scritta in curdo, lingua della fidanzata, e poi ha fatto la proposta di matrimonio. Voi che dite, avrà ricevuto un sì?

Max Kruse, comunque, non è il primo ad aver fatto una proposta simile durante le Olimpiadi di Tokyo. È stato infatti preceduto da Lucas Guillermo Saucedo. Lo schermidore argentino, mentre la fidanzata Maria Belen Perez Maurice era intervistata, si è avvicinato poi si è inginocchiato. Ha mostrato un cartello e poi l’anello, e ha chiesto alla fidanzata: “Vuoi sposarmi?”. In questa occasione il sì è arrivato subito, in diretta, seguito subito dopo da un romantico bacio.