Matteo Berrettini non ce l’ha fatta a vincere Wimbledon ma è comunque entrato nella storia. Per la prima volta nella storia del torneo di tennis arrivato quest’anno alla sua 144esima edizione a contendersi la vittoria c’era un italiano. L’avversario del romano 25enne, però, era il numero 1 al mondo. E alla fine ha vinto Novak Djokovic.

Poche ore dopo la premiazione, poi, Matteo Berrettini ha lasciato Wimbledon e raggiunto gli azzurri a Wembley prima soffrendo sugli spalti e poi celebrando con la squadra di Roberto Mancini il trionfo sull’Inghilterra in campo. Il giorno successivo alla vittoria dell’Italia a Euro 20, Matteo Berrettini era ancora una volta con la Nazionale al Quirinale, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il quale aveva già scambiato qualche parola già in terra inglese, durante la finale.

Matteo Berrettini secondo a Wimbledon 2021: “Quanti soldi ha guadagnato”

“Ho tifato dal primo minuto per gli Azzurri, per me un sogno essere qui e aver partecipato alla finale di Wimbledon, contro Djokovic che mi ha fatto sudare parecchio. Spero di poter tornare con un trofeo più importante e rendere tutti orgogliosi”, ha detto Matteo Berrettini nel suo intervento al Quirinale dove il presidente della Repubblica ha ricevuto sia la Nazionale dopo il trionfo agli Europei sia il tennista romano reduce dalla finale di Wimbledon.





Tornando a Wimbledon, oltre all’orgoglio Matteo Berrettini ha portato a casa un ricco montepremi anche se non è arrivato primo. A svelare la cifra è Il Corriere dello Sport e a quanto pare la somma disponibile quest’anno per i campioni è stata più bassa rispetto a quella del 2019 ma comunque altissima: 35 milioni di sterline rispetto ai 41 milioni di due anni fa (nel 2020 la pandemia ha bloccato il torneo).

Nel dettaglio, secondo le stime del Corriere dello Sport. Il primo classificato Novak Djokovic, ha vinto ben 1.979.979 euro, mentre Matteo Berrettini ha guadagnato ben 1.048.224 euro. “I semifinalisti – si legge ancora – si portano a casa circa la metà (541.582 euro). Chi si ferma ai quarti guadagna, invece 349.408 euro, cifra che è stata aumentata del +5,8% rispetto al 2019”.