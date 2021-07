Matteo Berrettini è il tennista italiano del momento. Per la prima volta nella storia un azzurro è arrivato in finale a Wimbledon, il torneo del Grande Slam che si svolge sull’erba a Londra. Berrettini ci è arrivato battendo in semifinale il polacco Hurkacz: ha giocato un grande torneo e ha coronato un percorso di crescita costante che lo ha portato ad occupare l’ottavo posto nella classifica Atp.

Il tennista romano deve la sua felicità anche alla sua fidanzata, Ajla Tomljanovic, anche lei tennista. “Ci alleniamo spesso insieme”, ha ricordato lei durante un’intervista doppia per Sky Sport. “Quando entrambi riusciamo ad esprimere un livello di gioco alto, allora escono fuori buone sedute. A volte però capita che non finiscano bene”. Si sono conosciuti proprio a Wimbledon due anni fa: “Non è stato facile conquistarla, in quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo”, aveva raccontato in diverse occasioni il tennista romano: a quanto pare si è trattato di un lungo corteggiamento.

Ajla Tomljanovic è stata fidanzata con un altro tennista nel 2015 Nick Kyrgios, ma due anni dopo, probabilmente per un presunto tradimento di lui, la storia è finita. Poi è arrivato Matteo Berrettini e durante il lockdown il loro amore è cresciuto ancora di più: hanno trascorso insieme, convivendo, tre mesi in Florida.





Nel 2017 cominciano ad arrivare i primi segnali del successo con il primo ingresso di Matteo Berrettini nella classifica ATP tra i primi 300 tennisti al mondo, alla posizione numero 264. L’anno seguente, nel 2018, contestualmente all’ingresso nella top 100, arriva anche la prima convocazione in Nazionale per la Coppa Davis. Nel 2019 si presenta all’Open di Francia, questa volta da numero 29 al mondo. A luglio è la volta del suo bis a Wimbledon, dove diventa il più giovane italiano nell’era Open a raggiungere gli ottavi del torneo. Agli US Open 2019 Matteo Berrettini arriva in semifinale: era dai tempi di Corrado Barazzutti, 42 anni prima, che un tennista italiano non arrivava così avanti in questa competizione.

Matteo Berrettini è nato a Roma il 12 aprile 1996. Alto 196 cm, pesa 95 chili ed è del segno zodiacale dell’ariete. Su Instagram il suo account è matberrettini e ha 441mila follower. I primi successi nella categoria juniores li ha raggiunti grazie alla formazione ricevuta da Raoul Pietrangeli, allora direttore tecnico del Circolo della Corte dei Conti nella Capitale, che lo ha guidato all’inizio della sua carriera. Poi si è poi trasferito al Circolo Canottieri Aniene di Vincenzo Santopadre, che lo allena tuttora. Le passioni del campione non si esauriscono però allo sport, considerando l’attenzione che ha per le auto sportive e per il cinema, come si legge su Il Messaggero. Pare infatti che il tennista sia particolarmente legato a Kubrick, Tarantino e Leone.