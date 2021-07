Dopo il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, celebrato a sole 48 ore dalla finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, anche Marco Verratti ha sposato la sua fidanzata, la modella francese di origini magrebine, Jessica Aidi.

La cerimonia civile si è svolta nel municipio di Neuilly, a nord di Parigi, ed erano presenti circa una trentina di persone. Dopo il sì la coppia è partita per i festeggiamenti che si svolgeranno sempre nella capitale francese con una cena di gala italo-francese. Tra gli ospiti il compagno di squadra di Verratti Kylian Mbappé, Ezequiel (El Pocho) Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic e Javier Pastore. I tifosi italiani hanno invaso Twitter ma sono rimasti delusi perché non erano presenti Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, che invece stanno trascorrendo qualche giorno di relax a Ibiza.

La proposta di matrimonio era arrivata a Capodanno, quando il centrocampista originario di Pescara aveva scelto una location da sogno, Marraskesh, per dare l’anello alla compagna. Il calciatore è stato sposato per dieci anni con Laura Zazzera, dalla quale ha avuto due figli, Tommaso e Andrea.





Per la bella Jessica Aidi Marco Verratti ha lasciato la moglie. Un colpo di fulmine quando la ragazza lavorava come cameriera in un ristorante di lusso, poi l’addio alla moglie e la nuova vita con Jessica. Secondo quanto racconta il gossip pare proprio che Laura abbia scoperto la relazione dell’allora marito da alcune foto pubblicare dal settimanale Chi.

Jessica Aidi è nata a Montpellier, nel sud della Francia e ha origini magrebine. Classe 1992, prima del successo ha lavorato come cameriera il un ristorante di lusso a Parigi poi ha fatto il suo ingresso nel mondo della moda. Fa parte dell’agenzia di modelle Wilhelmina di New York e della Next Paris, e ha già posato per tantissime campagne pubblicitarie.