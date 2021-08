Choc nel calcio italiano, calciatore muore a 19 anni dopo un malore. “Parlerà l’autopsia”

Il mondo del calcio piange una giovanissima vittima. Si chiamava Marco Tampwo e aveva 19 anni. Il giovane attaccante esterno, recentemente acquistato dall’Atletico Terme Fiuggi, ha accusato un malore nel pomeriggio di domenica 15 agosto. Un malore che purtroppo si è rivelato fatale. Dovranno essere gli esami dell’autopsia a sciogliere ogni dubbio sulle cause della morte. A quanto pare l’ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un infarto.

Marco era nato a Roma da famiglia congolese ed era residente a Mentana. Prima di essere acquistato dall’Atletico Terme Fiuggi, Tampwo aveva giocato con la maglia della Pianese, con cui aveva collezionato sei gare nel girone E della serie D. La notizia della sua morte ha scosso la comunità e il mondo del calcio dilettantistico e non solo.

Secondo le prime informazioni Marco Tampwo si trovava nella sua abitazione quando, improvvisamente, si è sentito male. Il giovane è riuscito ad uscire di casa per chiedere aiuto ed è stato soccorso da alcuni passanti. I vicini hanno subito chiamato il 118. Immediato l’arrivo dell’ambulanza che ha trasportato il 19enne in ospedale. Ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.





A quanto pare la causa della morte sarebbe stato un infarto fulminante. Il giovane aveva intrapreso con entusiasmo la sua nuova avventura all’Altetico Terme Fiuggi e aveva scelto la maglia numero 21. In questi giorni si stava allenando per l’inizio del campionato. Tantissimi i messaggi giunti alla famiglia del ragazzo: “Il presidente Davide Ciaccia e tutto il club piangono il calciatore Marco Tampwo, arrivato da qualche settimana, e scomparso prematuramente a soli 19 anni – recita il comunicato dell’Atletico Terme Fiuggi – Non abbiamo parole davanti ad una simile tragedia. Ciao Marco”.

Anche la Pianese, sua precedente squadra, è in lutto: “Nel nome del presidente Maurizio Sani, della dirigenza, dello staff, dei calciatori e dei collaboratori – le parole affidate ad un post su Facebook – piangono la prematura e tragica scomparsa del calciatore Marco Tampwo, venuto a mancare a soli 19 anni. Marco aveva disputato due stagioni con la Pianese debuttando in serie D, per poi trasferirsi e avvicinarsi a casa nell’Atletico Terme Fiuggi. Non ci sono parole davanti a una tragedia del genere. Tutta la U.S. Pianese si stringe fortissima attorno alla famiglia. Riposa in pace Marco!”.