Dolore e lacrime per la prematura e improvvisa scomparsa dell’ex calciatore: un malore lo ha portato via a 36 anni. La notizia, arrivata nelle ore scorse, ha sollevato una ventata di emozione con centinaia di messaggi arrivati. Tra i primi a commentare la notizia la squadra dove il giocatore aveva giocato per anni “Vorrei che non avessimo mai dovuto scrivere questo post, ma ci sono momenti in cui la vita ci ricorda quanto può essere difficile, e oggi è uno di quei giorni. Ci lasci un vuoto molto grande e non sai quanto ci mancherai”.

“Sempre con il sorriso, sempre pronto ad aiutare, a dare una mano in qualunque cosa serva e a dare ogni giorno il meglio di sé per tutti voi. Non te ne andrai mai del tutto perché il tuo ricordo sarà sempre con noi. Arrivederci, amico ”. E ancora: “Le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici. Non eri solo un grande giocatore ma una grande persona“.





Malore improvviso, muore a 36 anni Pablo Juan Portas: calcio e triathlon

Il mondo del calcio la regione della Galizia piangono Pablo Juan Beascoechea Portas, detto Vasco. L’ex calciatore aveva militato in Terza Divisione con Cruceiro do Hío nella stagione 2006/2007 e con Domaio in Preferential nel 2015/2016, anche se aveva giocato per gran parte della sua carriera in Primera Galicia, dove ha difeso l’ultima volta maglia del Domaio nell’anno sportivo 2018/2019.

Negli ultimi anni aveva praticato la disciplina del triathlon con il Poio Triathlon Club, che ha anche fatto eco alla morte: “È impossibile esprimere a parole la triste perdita del nostro caro compagno (…). Pablo era un prezioso membro della nostra famiglia di triatleti, un atleta dedicato e appassionato che ha sempre dato il massimo in ogni competizione. Il suo entusiasmo, la gioia e lo spirito di cameratismo hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi”.

Beascoechea era stato anche allenatore dei bambini alla Cangas Base Soccer School, ai cui esordi aveva dato una mano nella categoria pulcini: “è sempre stato un grande amico del nostro club e un compagno di squadra di molti dei nostri allenatori nella sua lunga carriera di calciatore nella regione”. Avrebbe compiuto 37 anni il prossimo 14 settembre.