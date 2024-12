Edoardo Bove: come sta e cosa è successo. Ieri, durante la partita di Serie A Fiorentina-Inter, disputata il 1° dicembre 2024 allo stadio Franchi di Firenze, il centrocampista Bove ha subito un improvviso malore al 17° minuto del primo tempo. Il giovane giocatore, dopo essersi accasciato in campo, è stato prontamente soccorso dai medici della squadra e dallo staff sanitario. L’intervento rapido ha incluso la gestione delle vie aeree, con il contributo decisivo del compagno Danilo Cataldi, che ha agito tempestivamente per evitare complicazioni respiratorie.

>> “Fa la vittima, ma ecco chi è davvero”. Angela Carini, dalla collega Irma Testa il vero KO

Bove è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze, dove è stato ricoverato in terapia intensiva per ulteriori accertamenti. I primi esami hanno escluso danni significativi al sistema nervoso e cardiovascolare. Secondo le ultime notizie, il giocatore ha ripreso conoscenza e respira autonomamente, con le sue condizioni che vengono monitorate costantemente per le prossime 24 ore. La partita è stata sospesa dopo l’incidente, con una decisione condivisa dai dirigenti delle squadre e dalla Lega Serie A, in segno di rispetto per il calciatore e per la situazione emotivamente intensa che ha coinvolto compagni, avversari e tifosi.





Malore in campo di Edoardo Bove, come sta e cosa è successo

Edoardo Bove, classe 2002, è considerato uno dei talenti emergenti del calcio italiano. Cresciuto nelle giovanili della Roma, è passato alla Fiorentina nell’estate del 2024. Oltre a eccellere sul campo, è noto per il suo impegno accademico e personale, dimostrando un equilibrio tra carriera sportiva e istruzione. La comunità calcistica si stringe attorno a Edoardo, augurandogli una pronta guarigione. I messaggi di supporto, dai colleghi ai tifosi, hanno inondato i social media, sottolineando la solidarietà e l’affetto per il giovane atleta.

Ma come sta Edoardo Bove e cosa gli è successo? I primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati “hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio”, ha fatto sapere il club. E ancora: “Il giocatore potrebbe avere avuto una delle due aritmie cardiache mortali, o una fibrillazione ventricolare o una tachicardia ventricolare”, dice il professor Simone Vanni.

Detik-detik Edoardo Bove kolaps pada laga Fiorentina vs Inter Milan.



Sekarang pemain dan staf sudah sangat sigap menghadapi situasi seperti ini.



✅ Segera memanggil medis.

✅ Memberikan ruang untuk perawatan.

✅ Membentuk dinding di sekeliling Bove.pic.twitter.com/XAZFTC5Oav — fantasista.id (@fantasista_id) December 2, 2024

Daniele Andreini invece, responsabile di Cardiologia Clinica e dello Sport all’ospedale Galeazzi di Milano, fa sapere che se è stato un arresto cardiaco defibrillato “indipendentemente dalla causa, un ritorno alle gare è difficile. Al 99% si tratta di un’aritmia del cuore. È stato rianimato, gli è stato fatto il massaggio cardiaco. Non si può escludere che il cuore sia ripartito con il massaggio e che poi sia stato necessario usare il defibrillatore, in ambulanza o in ospedale. Se c’è una causa scatenante sotto, l’aritmia passa ma poi si può ripresentare”.

Leggi anche: Edoardo Bove, il calciatore della Fiorentina si accascia a terra durante la partita. La causa del malore in campo