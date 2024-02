Il mondo del calcio prega per il campione. Colpito da un malore improvviso in casa è stato portato d’urgenza in ospedale. Le condizioni del 28enne calciatore sarebbero gravi, non respira autonomamente ed è attaccato ad un respiratore. Il collasso sembra avvenuto per non meglio specificati problemi cerebrali. Ad annunciarlo è il suo club. “Alla luce delle crescenti voci e speculazioni che circolano sul motivo dell’assenza del calciatore nell’ultimo periodo, siamo costretti a fare questo annuncio al pubblico.

“Il 28enne nazionale svedese ha perso conoscenza nella sua casa martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all’ospedale universitario di Aarhus, dove è stato ricoverato e collegato a un ventilatore. È affetto da una malattia apparentemente acuta, legata al cervello, che non è causata da autolesionismo di alcun genere, né è dovuta a fattori esterni. Un team dei principali esperti medici danesi sta attualmente lavorando duramente per fare una diagnosi e avviare il trattamento giusto”.





Kristoffer Olsson, il 28enne centrocampista gravissimo in ospedale

Il Midtjylland, squadre danese dove il campione gioca, ha chiesto “rispetto e comprensione”: “”L’FC Midtjylland chiede urgentemente al pubblico di mostrare rispetto e comprensione, in modo che Kristoffer, la famiglia e i medici abbiano la tranquillità necessaria per garantire la guarigione e il recupero di Kristoffer nel miglior modo possibile”.

“ Tutti all’FC Midtjylland sono ovviamente profondamente colpiti dall’improvvisa malattia di Kristoffer e i nostri pensieri e il nostro pieno supporto vanno a Kristoffer e alla sua famiglia. L’FC Midtjylland non ha ulteriori dichiarazioni al momento, ma informeremo il pubblico quando emergeranno nuove informazioni significative”, conclude la nota.

L’Arsenal ha augurato a Olsson, 47 presenze con la sua nazionale, una “guarigione completa e rapida” sui social media. Tutto il mondo del calcio ora prega per il campione, nella speranze che riesca a vincere la sua partita più difficile.