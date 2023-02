Brutte notizie per Antonio Conte, che ha accusato un malore. E per questa ragione è stato disposto il suo ricovero in ospedale per un’operazione chirurgica. Un fulmine a ciel sereno per l’allenatore di calcio italiano, che attualmente però lavora all’estero in Inghilterra. Infatti, è il tecnico del Tottenham e proprio la squadra di Londra ha informato gli organi di stampa dell’accaduto. Improvvisamente ha lamentato dei dolori molto intensi e ha quindi scelto di ricorrere alle cure mediche. E i dottori gli hanno diagnosticato un problema di salute.

Imprevisto inaspettato per l’ex Juventus e Inter Antonio Conte, con questo malore che lo ha colto da un momento all’altro. Inevitabile il trasferimento in ospedale e l’operazione da effettuare in via d’urgenza per cercare di risolvere il prima possibile questa problematica. Nel comunicato stampa del team londinese è stato spiegato tutti nei minimi particolari e ora i fan dell’ex calciatore stanno tutti incrociando le dita affinché possa ristabilirsi tra non molto e ritornare ad essere protagonista nel suo lavoro.

Antonio Conte, malore improvviso: in ospedale per un’operazione

Grande apprensione per lo stato di salute di Antonio Conte, che è stato colpito da questo inatteso malore, che lo ha costretto a recarsi in ospedale. Dopo i dovuti accertamenti medici, si è resa obbligata la scelta di sottoporlo ad un’operazione nella giornata di mercoledì 1 febbraio. Quindi, i sanitari hanno deciso di non voler aspettare oltre e quindi l’intervento è stato programmato in via d’urgenza. E si è successivamente scoperto, grazie al Tottenham, quale sia il problema che sta affliggendo il tecnico 53enne.

Queste le parole del Tottenham: “Antonio recentemente si è sentito male, accusando forti dolori addominali. In seguito ad una diagnosi di colecistite, oggi verrà sottoposto ad intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea. Ritornerà dopo un periodo di recupero, tutti al club gli augurano una pronta guarigione”. Quindi, non sono stati resi noti i tempi di guarigione di Antonio Conte, che dovrà necessariamente rispettare un certo periodo di convalescenza, prima di tornare a guidare la squadra di Londra.

Conte allena il Tottenham dal 2021, mentre in passato ha guidato anche l’Inter dal 2019 al 2021, il Chelsea, la Juventus, il Siena, l’Atalanta, il Bari e l’Arezzo. Da registrare anche la sua esperienza alla guida della nazionale italiana dal 2014 al 2016. Come calciatore è stato una bandiera della Juve dal 1991 al 2004.