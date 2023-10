Lutto tremendo nello sport italiano, morto giovanissimo dopo un malore

Un lutto gravissimo per lo sport italiano, un giovane talento che se ne va ad appena 24 anni. Era venerdì quando è arrivata la notizia, drammatica già così, del suo ricovero per un improvviso malore. I medici dell’ospedale di Brescia non hanno potuto fare altro che diagnosticare una trombosi e procedere a un intervento d’urgenza.

Il 24enne Samuel Dilas si trovava nella sua abitazione di Lumezzane, è lì cha ha avuto il malore. Arrivato nel nosocomio di Brescia, le sue condizioni di salute sono apparse fin da subito gravissime. Come spiega la stampa, alcuni trombi si erano infatti già formati in più parti del corpo provocando un coma. Si apprende inoltre, che il giovane atleta era in convalescenza dopo una polmonite ma questa non sembra avere correlazioni con il successivo malore.

La notizia della morte di Samuel Dilas è arrivata dopo quasi due giorni di preghiere e speranze, la sua vita si è spenta nel pomeriggio di domanica 15 ottobre. Immediato e pieno di dolore il comunicato della sua società: “Siamo profondamente addolorati e sconvolti”. I suoi compagni di squadra sono stati esentati dalla partita della quarta giornata in programma a Padova per poter recarsi al capezzale dell’amico. Dilas era un giocatore che militava nel Virtus Lumezzane a Brescia, in Serie B. Samuel Dilas lascia il padre Torsen, la mamma Chiara e la sorella minore Maia.

Chi era Samuel Dilas

Alto 206 centimetri, nato a Novellara (Reggio Emilia), Samuel Dilas era arrivato alla Virtus Lumezzane nella scorsa stagione dando un grande contributo alla salvezza di una squadra che quest’anno punta alla promozione in A2.