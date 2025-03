Una notizia tragica ha sconvolto il mondo del calcio serbo: l’ex portiere del Partizan Belgrado e della nazionale, Radisa Ilic, è morto all’età di 47 anni precipitando dal balcone del quarto piano della sua abitazione. Le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti e diffuse dai media locali indicano che si sia trattato di un gesto volontario. Ilic, infatti, negli ultimi anni aveva dovuto affrontare profondi dolori personali che lo avevano segnato irrimediabilmente.

L’ex calciatore viveva nella sua città natale, Bajina Basta, accanto alla madre. Negli ultimi anni, aveva dovuto affrontare la perdita del padre e, quattro anni fa, quella del fratello. Tragedie che avevano lasciato in lui ferite insanabili, accentuate da un matrimonio fallito che aveva portato alla separazione dalla moglie e dalla figlia, entrambe residenti a Belgrado.





Morto Radisa Ilic, l’ex calciatore serbo caduto dal 4 piano

Il suo addio ha lasciato un profondo senso di tristezza e smarrimento tra chi lo conosceva, alimentando il rimorso di non aver compreso fino in fondo la sofferenza che stava attraversando. Una battaglia silenziosa, combattuta nell’ombra, che lo ha condotto a un epilogo tragico.

Radisa Ilic è stato un giocatore molto apprezzato nel calcio serbo. Capitano dell’OFK Belgrado dal 2006 al 2009, ha legato il suo nome soprattutto al Partizan, club in cui ha militato in due periodi distinti (1998-2003, 2010-2013). Il suo momento di gloria è arrivato nel 2010, quando difese la porta del Partizan nella storica sfida contro l’Anderlecht nei playoff di Champions League. Grazie alla sua prestazione nei calci di rigore, il club riuscì a qualificarsi alla fase a gironi del massimo torneo europeo per la seconda volta nella sua storia. Il suo sogno più grande, però, era sempre stato quello di indossare la maglia della nazionale serba, un traguardo che riuscì a raggiungere nel 2008 con una presenza che rimase per lui un motivo di grande orgoglio.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Ilic ha proseguito la sua carriera nel mondo dello sport, lavorando come allenatore dei portieri per il Partizan e successivamente per la nazionale serba, ruolo che ha ricoperto fino a marzo 2021. La sua esperienza e la sua dedizione lo avevano reso una figura rispettata anche nello staff tecnico.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sotto shock il mondo del calcio. L’ex allenatore del Partizan, Ljubisa Tumbakovic, ha espresso il suo sgomento con parole cariche di emozione: “Era un ragazzo straordinario, un professionista esemplare e una persona con interessi profondi. Non riesco ancora a credere che stiamo parlando di lui in queste circostanze. Il calcio era la sua priorità, ma amava anche la musica e aveva una personalità unica”.

Anche il suo ex compagno di squadra, nonché direttore sportivo del Partizan, Ivica Iliev (visto in Italia con le maglie di Messina e Genoa), ha ricordato Ilic con grande affetto: “Era un uomo eccezionale, prima ancora che un grande portiere. La sua perdita è un colpo durissimo per tutto lo sport serbo”. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando da compagni, tifosi e amici, tutti uniti nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo nel calcio serbo. La sua morte rappresenta una perdita enorme, non solo per lo sport, ma per chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo.