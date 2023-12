Lutto nello sport, è morto a 57 anni Mister Universo. L’uomo non stava bene e da tempo stava cercando di curare un grave problema epatico. Dopo aver ricevuto un trapianto di rene nel 2009, ponendo fine a un’attesa di tre anni, è diventato un sostenitore della donazione di organi e ha incoraggiato le persone a iscriversi come donatori. Dopo il suo successo, lo sportivo è diventato un eroe nella sua città natale, Long Eaton, nel Derbyshire, e un consigliere locale gli ha attribuito il merito di aver fatto conoscere la località.

>> “Ho il cancro”. Serie A sotto choc, l’annuncio del campione 25enne gela il calcio italiano

L’uomo lascia la compagna Helen Burrows e la figlia Harley. Parliamo del famoso culturista Shaun Davis, vincitore di una serie di titoli, tra cui Mr Britain e Mr Europe, prima di essere nominato Mr Universo nel 1996. Soprannominato “Dinosauro”, Davis è stato costretto a terminare presto la sua carriera di bodybuilder proprio a causa di quei problemi renali che dicevamo.





Lutto nello sport, è morto a 57 anni Mister Universo

Il suo amico Kuldeep Bhardwaj ha scritto su Facebook: “Riposa in pace amico mio, sei stato una vera ispirazione fin dal giorno in cui ti ho incontrato a scuola, attraverso i tuoi incredibili anni di bodybuilding e dopo. Il tuo sorriso e le tue risate ci mancheranno”. Dopo l’operazione di trapianto di rene, Davis ha parlato alla BBC del peso che la lunga attesa ha avuto sulla sua famiglia.

Ha detto che sua figlia aveva scritto una lettera a Babbo Natale, aggiungendo: “Mi ha fatto piangere perché ha pregato per un rene per il suo papà e lo scorso Natale ne ha chiesto uno e non è arrivato”. Davis ha continuato: “Dopo il trapianto, è davvero evidente che sempre più persone hanno bisogno di un rene e ci sono persone che stanno morendo in attesa di un rene”.

In seguito alla sua morte, il consigliere comunale di Stapleford Richard McRae ha dichiarato: “RIP Shaun Davis, un gentiluomo molto conosciuto e rispettato che ha sicuramente fatto conoscere Long Eaton. Shaun è stato Mister Universo nel 1996. È stato anche Mr. UK, Mr. Britain, Mr. Europe e Mr. Pro Universe”.

Leggi anche: Sport in lutto, il gesto estremo della famosa atleta sconvolge tutti: aveva appena 21 anni