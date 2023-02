“Che dolore enorme”. Lutto nello sport italiano, l’addio alla campionessa a 37 anni

Lutto nel mondo dello sport, è morta Elena Fanchini. La campionessa di sci, ex discesista della nazionale italiana, è scomparsa a soli 37 anni. Vinse la medaglia d’argento ai Mondiali di Bormio nel 2005 e da qualche tempo lottava contro un tumore. Elena è morta nella sua casa di Brescia e nel mondo dello sport italiano c’è grande apprensione. La Franchini era nata il 30 aprile del 1985 a Lovere ed era la più grande di tre sorelle (Nadia e Sabrina), anche loro super sciatrici.

Elena vinse l’argento ai Mondiali nella discesa libera, poi due vittorie di Coppa del Mondo sempre nella stessa specialità. Solo qualche tempo fa, Sofia Goggia le aveva dedicato una vittoria in discesa libera a Cortina. “Eli è per te”, aveva detto la collega campionessa. La Fanchini di tutta risposta aveva detto: “Quel pettorale rosso mi ha regalato un sorriso”. La brutta notizia che le ha cambiato la vita è arrivata nel 2017, ovvero quando i medici hanno pronunciato quella parola terribile: tumore.

Elena Fanchini aveva dichiarato la sua malattia a tutti alla vigilia dei Giochi invernali di Pyeongchang del 2018, ai quali aveva dovuto rinunciare proprio a causa della malattia. La donna, molto attiva sui social, aveva anche raccontato le operazioni e il suo sostegno all’Airc, la fondazione per la ricerca sul cancro. Sembra passato il peggio, ma la malattia è tornata la scorsa estate, non lasciandole scampo.

Queste le sue parole durante quei giorni terribili: “Sono arrivata a questa decisione con molta sofferenza, avrei voluto concludere diversamente la mia carriera”. Era l’aprile del 2020 e Elena Fanchini stava annunciando il suo ritiro all’attività agonistica insieme alla sorella Nadia. Era tornata a gareggiare dopo aver sconfitto il tumore nel 2018. E ancora: “Sono consapevole che, fisicamente e mentalmente, non posso tornare a gareggiare in Coppa del Mondo”.

Ci lascia a 37 anni Elena Fanchini. L'ex sciatrice lottava da tempo contro un tumore.



Ciao Elena, riposa in pace 🙏

Conclude: “Mi mancherà tantissimo lo sci e tutto il suo contorno. Ringrazio la mia famiglia, la Federazione, le Fiamme Gialle, gli sponsor e i miei meravigliosi tifosi. Vi abbraccio!”. L’ultima discesa della sua vita, tutta in salita in realtà, Elena la conquistata ieri. Ora di lei resterà per sempre il ricordo per la grande campionessa che fu, sopra e fuori dalle piste.

