Lutto nel mondo dello sport italiano, il famoso ex atleta è morto improvvisamente a 48 anni. L’uomo è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione domenica sera. Erano circa le 21 quando un familiare dell’ex sportivo ha rinvenuto il cadavere dello stesso dopo che per ore era sparito nel nulla. Erano stati momenti di grande apprensione per i parenti dell’uomo del quale non si avevano più notizie da diverso tempo. A quel punto è stato subito avvertito il numero di emergenza e un’ambulanza del Suem 118 si è recata sul posto.

A questo punto, i medici e gli infermieri del servizio di emergenza non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 48enne, riverso senza vita in casa sua. Parliamo dell’ex ciclista professionista Eddy Forner. L’uomo probabilmente è deceduto a causa di un infarto, ma è ancora presto per capire cosa sia successo all’uomo. Siamo in provincia di Treviso, precisamente a Quinto.





È qui che l’ex ciclista professionista è stato trovato esanime dal parente che era andato a sincerarsi delle sue condizioni di salute. Eddy Forner era nato Pederobba e il prossimo 2 febbraio avrebbe festeggiato 49 anni. L’uomo aveva vissuto parecchi anni a Cavaso del Tomba dove era molto conosciuto.

Da quello che si sa di lui, dopo aver abbandonato la carriera professionista nel ciclismo, l’uomo aveva gestito una videoteca, una pizzeria e un bar a Castelcucco. Non solo, Eddy Forner aveva anche lavorato nel mondo delle aste immobiliari e attualmente possedeva un ditta di specializzata in prodotti per la verniciatura e la tinteggiatura. Chiaramente, visto il nome conosciuto, sono tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia dell’uomo.

Eddy Forner era famoso per aver gareggiato dal 2001 al 2006 nelle fila delle squadre Continental De Nardi-Pasta Montegrappa (Slovacchia) e team Differdange (Lussemburgo). Nel 2008 poi l’addio definitivo per dedicarsi alla corsa trail. La Procura di Treviso ha affidato alla famiglia la salma dell’uomo e non ha richiesto un esame autoptico. Solo nelle prossime ore sarà fissata la data dei funerali.

