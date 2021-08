Lutto nel mondo dello sport. Chiude per sempre i suoi occhi Enrico Carminati, podista e giudice di atletica della Fidal, Federazione Italiana di atletica leggera, da sempre presente ai più importanti appuntamenti podistici del territorio. Una personalità stimata, la cui vita è stata strappata via in seguito a un tragico incidente.

Non solo Valenza piange la prematura scomparsa di Enrico Carminati. Purtroppo per il podista e giudice, nulla da fare. Perde la vita a 67 anni sul ponte di ferro sulla statale 494 Vigevanese, nel comune di Valenza, nell’Alessandrino. Carminati viaggiava a bordo della sua auta quando è avvenuto il tragico scontro con una moto.

La velocità del mezzo non ha permesso di poter schivare l’impatto, troppo violento e improvviso. A causa dell’impatto, dichiarato deceduto anche il conducente della moto. Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell’ordine intervenute sul posto e rispetto a una prima ipotesi effettuata dopo i rilievi degli agenti, impossibile per i due veicoli evitare lo schianto.





Infatti il motociclista, Gabriele Bianchi di appena 33 anni originario di Frassineto, stava viaggiando sulla strada che proveniva da Valenza e non appena percorso il ponte si sarebbe poi schiantata contro l’auto con alla guida Carminati, immessa sulla strada dall’imbocco che porta al Po.

Condizioni gravi fin da subito per entrambi i conducenti dei mezzi, dichiarati deceduti. Sul posto i soccorritori del 118 insieme con i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Valenza. “Con Enrico se ne va anche un modo di vivere il podismo molto ‘familiare’, magari meno tecnologico, ma più sentito. Una persona appassionata e competente. Mancherà molto, è come se si chiudesse un’epoca”, sono le parole di Piermarco Gallo, organizzatore di molte gare nell’Acquese e delle ‘virtual race’.