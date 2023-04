Lutto nel mondo dello sport, è morta la famosa campionessa belga Laura Delava. La giovane, di appena 18 anni, è morta ad appena 24 ore dalla consapevolezza della malattia. Proprio così, anche se sembra assurdo. La giovane campionessa nazionale di powerlifting infatti, solo un giorno prima del decesso, aveva annunciato sui social di avere una brutta infezione. Quasi senza spiegazione poi, le parole di qualche ora dopo del caro amico. “Questo lunedì 24/04/2023 ogni speranza è morta allo scoccare delle 13 quando il medico è venuto a dirci le condizioni incurabili di Laura”.

E ancora si legge: “Così, con il cuore spezzato annuncio la scomparsa del nostro raggio di sole nazionale Laura Delava. Chi gli stava vicino ricorderà il buon umore, la tenacia, la forza di volontà e un carattere sacro e ben bagnato. Se la conoscevi per questioni familiari, di studio, dai gindles o soprattutto dal Powerlifting, immagino e comprendo la tua tristezza mentre leggi queste righe a poche ore da quelle di ieri”.

Lutto nel mondo dello sport, è morta Laura Delava

“So che Laura avrebbe voluto lasciarvi tutti con un grande ricordo. Ha avuto l’opportunità di cambiare la mia vita in tanti modi e la ringrazio per questo penso che ora possa riposare un po’. Ti amiamo tutti Laura”. La giovane di Liegi solo la scorsa estate è diventata campionessa nazionale nella sua categoria con quattro record nazionali all’età di 17 anni.

Numerosi i messaggi di cordoglio sotto il post. Tra i tanti anche Vincent Di Liberto, del club locale Powerlifting Waterloo, che ha scritto: “Desidero esprimere le mie più sincere condoglianze e auguri di coraggio a tutta la sua famiglia, a nome mio e del club. Laura rimarrà per noi un’atleta speciale, sia per il suo potenziale che per la sua simpatia”.

Un’altra persona, che ha affermato di conoscere personalmente Laura, ha commentato sotto il post della morte della Delava: “Morire così giovane è impensabile, è lì che vedi che nessuno è al sicuro. Riposa in pace Laura”. La talentosa 18enne aveva tutta la vita davanti e senza dubbio, come molti dicono, avrebbe continuato a vincere senza problemi vista la sua tenacia innata.

