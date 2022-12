“Addio leggenda”. Sport italiano sotto choc, il campione stroncato da un malore improvviso

Lutto nello sport. La comunità sportiva apprende il triste annuncio dell’improvvisa scomparsa dell’ex campione del Rovigo Rugby. Pietro Reale chiude per sempre i suoi occhi all’età di 59 anni a causa di un infarto. A chiamare i soccorsi, il fratello Paolo, ma purtroppo per Pietro nessun tentativo di rianimazione è valso a riportarlo in vita.

Pietro Reale muore a 59 anni. A dare notizia del decesso la Federazione italiana Rugby: “La Federazione Italiana Rugby ha appreso con profonda tristezza la notizia dell’improvvisa scomparsa di Pietro Reale. L’Azzurro numero 402 è morto all’età di 59 anni nella sua Rovigo, colpito da un malore mentre si trovava nel proprio studio professionale: conclusa la carriera rugbistica, Reale si era dedicato all’architettura, rimanendo sempre vicino alla Rugby Rovigo con cui era cresciuto”.

“Pietro, seconda e terza linea con 7 caps all’attivo, era stato due volte Campione d’Italia con la maglia dei Bersaglieri conquistando i titoli del 1988 e del 1990, quest’ultimo come Capitano -aggiunge la Fir nel comunicato-. Con la Nazionale aveva debuttato contro l’Unione Sovietica nel 1987, rimanendo nel giro sino al 1992 quando aveva conquistato il suo ultimo cap a Melrose contro la Scozia”.

E ancora si legge nel comunicato: “Alla moglie ed alla figlia di Pietro, ed alla sua famiglia allargata della Rugby Rovigo, vanno le profonde condoglianze del Presidente federale Marzio Innocenti – che di Reale era stato Capitano al debutto internazionale – del Consiglio e di tutto il movimento rugbistico italiano. Un minuto di silenzio verrà osservato domenica 4 dicembre in tutta Italia”. E in ricordo dell’ex campione, anche il messaggio del club di viale Alfieri: “La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è vicina alla famiglia Reale per la scomparsa di Pietro, rossoblù numero 244 ed ex Capitano e Direttore Sportivo della Rugby Rovigo Delta. A tutti i suoi cari vanno le condoglianze della Società rossoblù”.

“Apprendiamo con sgomento che Pietro Reale ha passato la palla. Ex atleta del vivaio rossoblù, come suo fratello Paolo che è un componente del nostro Consiglio, è stato due volte campione d’Italia con il Rovigo e vanta 7 presenze in Nazionale. Dopo essere stato giocatore, è stato a lungo dirigente della Rugby Rovigo. Siamo vicini alla famiglia Reale e in particolare a Paolo, in questo momento di dolore.”, è invece il messaggio della Monti Rugby Rovigo Junior.