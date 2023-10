Lutto nel mondo dello sport, dramma sulla pista di ghiaccio. La tragedia è avvenuta nel corso della competizione sportiva: il giovane e promettente talento della disciplina perde la vita sotto gli occhi del pubblico rimasto sotto choc. Tutto sarebbe avvenuto nel giro di pochi minuti, quando la pista di ghiaccio si sarebbe riempita di sangue. Uno scenario che difficilmente i presenti dimenticheranno. L’arena è stata immediatamente evacuata.

Adam Johnson muore a 29 anni. La gola del hockeista Adam Johnson, ex NHL con la maglia dei Pittsburgh Penguins ed oggi ai Nottingham Panthers nella Elite League inglese, è stata recisa dal pattino di un avversario nel bel mezzo della competizione sportiva tra i Panthers e gli Sheffield Steelers: “I paramedici sono ora sul ghiaccio, i giocatori stanno formando un cerchio attorno a lui e ora gli schermi sono posizionati intorno. Scene terribili qui alla Sheffield Arena”.

Adam Johnson muore a 29 anni. Spettatori in lacrime e sotto choc: l’addio per sempre ad Adam

Questo è quanto si apprende su Twitter attraverso la testimonianza di uno degli spettatori presenti in platea. Sullo sportivo, riferiscono altri, sarebbe stata praticamente immediatamente la rianimazione cardiopolmonare; ciò nonostante la quantità di sangue persa è stata elevata e per lo sportivo non c’è stato nulla da fare.

La notizia del decesso del 29enne è stata confermata da un messaggio dei Panthers su X: “I Nottingham Panthers sono davvero devastati nell’annunciare che Adam Johnson è tragicamente scomparso a seguito di uno strano incidente avvenuto ieri sera alla partita di Sheffield – recita il comunicato della sua squadra diffuso nella mattinata di oggi – I Panthers vorrebbero inviare i nostri pensieri e le nostre condoglianze alla famiglia di Adam, alla sua compagna e a tutti i suoi amici in questo momento estremamente difficile. Tutti nel club, compresi i giocatori, lo staff, la dirigenza e la proprietà, hanno il cuore spezzato alla notizia della scomparsa di Adam”.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q — The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023

E ancora: “Adam, il nostro numero 47, non è stato solo un eccezionale giocatore di hockey su ghiaccio, ma anche un grande compagno di squadra e una persona incredibile con tutta la vita davanti. Ci mancherà moltissimo, il Club non lo dimenticherà mai. Riposa in pace Adam”. Sotto choc gli 8000 spettatori presenti all’Utilita Arena di Sheffield. Chi “in lacrime”, chi ha urlat: “È stato orribile da vedere. La gente piangeva e sveniva”, riferisce ancora un altro spettatore. Prima di accasciarsi del tutto, Adam avrebbe provato a proseguire nel pattinaggio, ma invano: lo sportivo è collassato nel giro di qualche minuto.