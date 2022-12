Lutto nel mondo dello sport. Il doloroso annuncio sopraggiunge inaspettato per tutti i tifosi del noto calciatore Luis Miguel Lopez, atleta spagnolo di appena 23 anni, la cui vita è stata stroncata in seguito a un incidente avvenuto giovedì sera. Lo sportivo viaggiava a bordo di un’auto insieme a un compagno di squadra.

Luis Miguel morto a 23 anni. Tifoseria sotto choc, come addolorati restano i compagni di squadra e gli affetti più cari. Il giovane e talentuoso calciatore, purtroppo, perde la vita a causa di una terribile incidente. Nello specifico, Luis era a bordo dell’autovettura insieme a un compagno di squadra Pablo Solans quando sarebbe avvenuto lo scontro frontale con un altro mezzo. I due calciatori erano di rientro dal consueto allenamento vicino a Saragozza.

Luis Miguel morto a 23 anni. Intera tifoseria della squadra di calcio sotto choc: un incidente letale per il giocatore

L’incidente sarebbe avvenuto nei pressi di Saragozza intorno alle 23. Non appena sopraggiunti i soccorritori, le condizioni di Luis Miguel Lopez sono apparse da subito molto gravi. Dal sinistro il compagno di squadra è fortunatamente uscito illeso. Per Luis, invece, nulla da fare. Il calciatore ha chiuso per sempre i suoi occhi alla sola età di 23 anni e con una carriera davanti a sé ancora tutta da scrivere anche per amore dei suoi numerosissimi fan.

A dare il triste annuncio del decesso del giovanissimo calciatore, il Fuentes, squadra che milita in un campionato regionale, che ha deciso di rivolgersi alla tifoseria con queste parole attraverso un post su Twitter: “Assolutamente scioccati dalla scomparsa del nostro giocatore Luis Miguel López.

Absolutamente consternados por el fallecimiento de nuestro jugador Luis Miguel López “Luismi”.



Que tu sonrisa sea eterna.



Descanse en paz — C.D. Fuentes (@CDFuentesOf) December 9, 2022

Che il tuo sorriso sia eterno, riposa in pace”. Sconvolto anche l’allenatore della squadra sopraggiunto sul tratto di strada del drammatico incidente poco dopo l’avvenuta tragedia, che ha raccontato di tamponamenti a catena lungo il tratto stradale interessato. E solo pochi mesi fa, si è spento un altro giovane calciatore di appena 29 anni, questa volta italiano. Il suo nome era Gianluca Cati, cresciuto nel settore giovanile del Brindisi, poi giocatore nel Real Metapontino, che milita in serie D. Gianluca è venuto mancare ai suoi cari nel giorno di ferragosto dopo aver lottato per diversi mesi contro un male incurabile.