Beatrice Alfinito muore a 34 anni. Questo il doloroso annuncio della Federazione dopo aver appreso la dolorosa scomparsa della giovane atleta: “Una triste notizia per l’atletica italiana. Si è spenta dopo aver combattuto a lungo contro una terribile malattia la velocista umbra Beatrice Alfinito, azzurra dello sprint a livello giovanile. Avrebbe compiuto 35 anni nel mese di luglio. Nel 2006 ha gareggiato ai Mondiali juniores di Pechino, nei 200 metri e anche nella staffetta 4×100 correndo in prima frazione, dopo essersi messa in evidenza tra i migliori prospetti della categoria con record personali di 12.01 nei 100 e 24.35 sui 200 metri, ma a livello assoluto la sua carriera era stata poi frenata da problemi fisici”.

Beatrice Alfinito muore a 34 anni: “Scompare una velocista importante strozzata da questo cancro”

E ancora: “Alla famiglia vanno le condoglianze del presidente della FIDAL Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana”. E ancora le parole di Gabriele Brachelente, ex preparatore e coach: “Meraviglia la chiamavo per sue grandi e bellissime capacità motorie ma non solo, scompare una velocista importante strozzata da questo cancro. Ho ricordi bellissimi anche molto duri crudi a volte. Devo molto ai suoi risultati“.

Beatrice Alfinito, 35 anni a luglio e originaria di Città di Castello, residente nel comune di Sangiustino, nella frazione di Lama, lascia il padre Danilo, la madre Beata e il fratello e atleta Martin. Purtroppo Beatrice è deceduta in seguito ad un male incurabile al midollo osseo contro cui ha combattuto con la stessa determinazione che ha sempre dimostrato durante le competizioni sportive.

