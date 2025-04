Lutto nella Serie A, annullata la partita. La notizia sconvolge il calcio italiano

Nel ritiro di una squadra di calcio, la routine regna sovrana. Ogni ora ha il suo compito, ogni gesto il suo significato. Eppure, a volte, basta un istante per mandare in frantumi quella quotidianità tanto rassicurante. Non è il brusio dell’ansia prepartita né l’attenzione rivolta alla sfida imminente. È qualcosa di più profondo. Nei corridoi dell’albergo dove la squadra della nostra Serie A stava preparando il prossimo incontro, è calato un gelo che non appartiene allo sport, ma al lutto. Una sospensione improvvisa, come se l’orologio si fosse fermato. Nessuno ha più parlato, nessuno ha più pensato al pallone. Ogni sguardo, ogni movimento, ha raccontato una sola, dolorosa verità: qualcuno se n’era andato.

Graziano Fiorita, fisioterapista storico del Lecce, è morto mentre si trovava in ritiro con la squadra. La notizia è arrivata all’improvviso, spezzando non solo i preparativi per la partita, ma anche l’animo di chi lo conosceva. Per oltre vent’anni, Fiorita aveva lavorato a stretto contatto con giocatori, tecnici e dirigenti, diventando una figura familiare quanto discreta, uno di quei professionisti che sanno esserci senza farsi notare, ma che tutti cercano nei momenti di difficoltà. Il suo ruolo andava ben oltre la cura fisica degli atleti: era un punto di riferimento silenzioso, una presenza rassicurante nello spogliatoio.

Lutto in Serie A: trovato morto improvvisamente a 38 anni

L’U.S. Lecce ha dato l’annuncio con parole cariche di dolore: “Profondamente sconvolta, l’U.S. Lecce comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita”, si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito del club. L’intero staff tecnico e i calciatori hanno immediatamente deciso di interrompere il ritiro, facendo ritorno a Lecce per stare vicini alla famiglia e alla comunità che oggi piangono una perdita incalcolabile. La partita contro l’Atalanta, prevista per il giorno successivo, è stata rinviata.

L’eco della notizia ha attraversato tutto il calcio italiano, suscitando messaggi di cordoglio e solidarietà da parte di club, colleghi e tifosi. Graziano Fiorita non era soltanto un fisioterapista, ma una figura simbolica di quella parte del calcio che spesso resta nascosta, lontana dai riflettori, ma senza la quale nessuna squadra potrebbe davvero funzionare. Il suo contributo, sempre misurato e mai urlato, ha accompagnato il Lecce in stagioni di gloria e in momenti difficili, rimanendo una costante affidabile e umana.

L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. pic.twitter.com/i67p5XJnPA — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) April 24, 2025

Oggi la città di Lecce e la sua squadra perdono un uomo che ha vissuto il calcio come una missione, un compagno di viaggio che non cercava applausi, ma che aveva conquistato il rispetto di tutti. E proprio quel rispetto si traduce ora in un silenzio carico di gratitudine, che avvolge la sua memoria e la custodisce, lontano dal clamore ma dentro a ogni cuore giallorosso.