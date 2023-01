Un malore improvviso durante una partita di padel. È morto così l’ex calciatore e attuale allenatore dell’Academy del Milan in Kuwait. Un attacco cardiaco non ha lasciato scampo a Patrizio Billio, 48 anni, che in passato ha indossato le maglie di numerose squadre italiane ed estere come Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Ancona, Crystal Palace ed è anche andato in Scozia. Era laureato in scienze motorie con indirizzo Sports management all’Università Cattolica di Milano. La scorsa estate è stato assunto dal Milan, mentre in questi giorni era al lavoro con Pietro Vierchowood per il Milan Summer Camp che si terrà fra giugno e luglio a Cortina d’Ampezzo.

Tanti i messaggi che stanno comparendo sui social per ricordare Patrizio Billio. Il Milan su Twitter si è così espresso: “Ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Billio, cresciuto nel nostro Settore Giovanile e dal 2011 allenatore della nostra Scuola Calcio in Kuwait. Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Riposa in pace, Patrizio”.

Lutto nel mondo del calcio italiano: è morto Patrizio Billio

“Con grande dolore riportiamo la scomparsa prematura del Direttore Tecnico AC Milan Patrizio Billio – si legge in una nota su Facebook dell’Ac Milan Junior Camp – Patrizio era il Responsabile della Scuola Calcio Milan del Kuwait e aveva cominciato a collaborare con Sporteventi nell’estate del 2022. È un grande dispiacere per tutti noi”.

“Con grande dolore ci uniamo al dolore dell’Ac Milan Junior Camp – Sporteventi per la prematura scomparsa del Direttore Tecnico Patrizio Billio – scrivono da Sempre Milan – Patrizio era il Responsabile della Scuola Calcio Milan del Kuwait e aveva cominciato a collaborare nell’estate del 2022. Attualmente era al lavoro con Pietro Vierchowood per il Milan Summer Camp a giugno/luglio prossimo che si terrà a Cortina d’Ampezzo. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Vola più in alto che puoi, Patrizio e salutaci il mitico e storico responsabile degli juniores Pierino Prati”.

Anche il Torneo Internazionale “Città della Pace” manifesta tutta la sua tristezza per la scomparsa di Patrizio Billio: “Ci ha spezzato il cuore apprendere la notizia della scomparsa improvvisa di Patrizio Billio, Head Coach di Loyac Soccer School AC Milan Kuwait e amico da tanti anni del Torneo Internazionale “Città della Pace”. Il Comitato Organizzatore, tutto lo staff e i volontari del Torneo porgono le più sentite condoglianze alla famiglia di Patrizio e a tutta l’Academy kuwaitiana”.