“Ricordata e onorata”. Lutto per la scomparsa della campionessa, l’improvvisa notizia ha sconvolto tutta l’Italia: aveva 43 anni

Il mondo della pallavolo è in lutto. È morta, all’età di soli 43 anni, la campionessa olimpica di origini brasiliane Walewska Moreira de Oliveira. Il decesso è avvenuto a San Paolo nella giornata di ieri, giovedì 21 settembre, in circostanze poco chiare. Secondo un rapporto della polizia sarebbe caduta dal 17esimo piano di un edificio. L’atleta aveva vinto l’oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 ed era stata bronzo a Sidney nel 2000

Walewska aveva indossato anche la maglia della Sirio Perugia, tra il 2004 e il 2007, vincendo tutto in Italia e in Europa. La notizia è arrivata nella notte e subito dopo il presidente della Federazione brasiliana di pallavolo, Radames Lattari, ha voluto ricordare così l’atleta deceduta: “Una giocatrice speciale, le cui gesta verranno sempre ricordate ed onorate”. Walewska aveva iniziato la sua lunga carriera professionistica nel club della sua città natale, Belo Horizonte, cioè il Minas nel 1997.

Walewska Moreira de Oliveira era arrivata in Italia nella stagione 2004/05. Con la divisa della Sirio Perugia, club di serie A-1, ha vinto scudetto, Coppa Italia, Champions League, Coppa di Lega e anche la Coppa CEV. Dopo i tre anni di successi in Umbria ha proseguito la striscia anche in Spagna con il CAV Murcia. Pure qui ha lasciato il segno vincendo scudetto, Coppa della Regina e Supercoppa. Quindi il trasferimento allo Zareč’e Odincovo, in Russia, prima del ritorno in patria. Si è ritirata nel 2022.

Adesso è il momento del dolore: “Con tristezza e immenso rammarico, la Confederazione Brasiliana di Pallavolo (CBV) ha ricevuto giovedì sera la notizia della morte della campionessa olimpica Walewska” è il messaggio della federazione di pallavolo brasiliana. L’allenatore della squadra femminile con cui Walewnska vinse il titolo olimpico nel 2008, José Roberto Guimaraes, ha dichiarato: “Ho perso una figlia. È molto difficile”.

