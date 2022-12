Lutto per Pierluigi Pardo, morta la mamma del giornalista. Ha affidato il suo messaggio ai social: “Questa è la nostra ultima foto insieme. Tu stavi molto male ma eri comunque bellissima. Io il solito arnese pazzo di te. Mi hai insegnato tutto fin da quando ero bambino. Non hai mai smesso. Non abbiamo mai smesso. E so che ci sarai sempre”. Il conduttore, , attualmente impegnato in “Ti sembra mondiale?”, aveva già raccontato in diverse interviste dell’importanza che ha ricoperto per lui sua madre nel corso della vita.



Ricorda il Giornale come non è la prima volta che Pierluigi Pardo affida il proprio dolore ai social: lo aveva già fatto nel 2016, quando due persone a lui molto care erano rimaste coinvolte una nell’attentato di Nizza, l’altra nel grave scontro tra treni che c’era stato in Puglia. “Ci sono due notizie che hanno sconvolto me e tutti noi in questa settimana. Diverse, certamente. Lontane come la distanza che separa un tragico errore dal più vigliacco degli attentati”.

Lutto per il giornalista Pierluigi Pardo, decine di messaggi di cordoglio



“In tutte e due è rimasta coinvolta direttamente una persona alla quale voglio bene. Una si è miracolosamente salvata, l’altra no”. E ancora ricordando il papà: “Ci siamo amati, ci amiamo e ci ameremo per sempre. Grazie per l’esempio e le risate. E grazie a voi anche da parte di mamma per l’incredibile quantità di affetto che ci state dimostrando”. E anche questa volta messaggi da tutto il mondo sportivo.



Pierluigi Pardo comincia la sua carriera nel 1999 come telecronista di Tele+. Nel 2000 diventa inviato e telecronista per Stream (successivamente diventata Sky Italia), per la quale ha commentato diverse partite della FA Cup. Da Sky a Mediaset, con il suo tratto inconfondibile ha segnato il giornalismo sportivo. Nel 2019 commenta le partite di Champions League su Canale 5.



Dal 2018 è poi uno dei telecronisti delle partite di Serie A della piattaforma DAZN, che lo conferma anche per il triennio 2021/2024. Pierluigi Pardo è nato il 4 marzo 1974 a Roma, nel quartiere Trieste. Studia economia alla Sapienza, università che lo vede laurearsi nel 1999. Nel 2014 sposa Simona Galimberti, imprenditrice di pasticceria, dalla quale si separa dopo 4 anni, nel 2018 (in particolar modo a causa della lontananza dovuta ai suoi tanti impegni lavorativi).