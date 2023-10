Lutto nel mondo del ciclismo, l’atleta morto ad appena 20 anni. Il ciclista olandese Markus Groeneveld se n’è andato giovanissimo e ora sono in tanti a piangerlo. L’annuncio è stato dato dalla sua squadra, la X-Speed United (formazione canadese di categoria Continental). Mark aveva partecipato domenica scorsa alla Hong Kong Cyclothon, ma si era ritirato a causa di un problema meccanico. Nella notte è crollato in pubblico e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

“È con il cuore colmo di tristezza che informiamo della scomparsa di Mark Groeneveld – ha fatto sapere la sua squadra – avvenuta mentre era impegnato in una trasferta a Hong Kong. Lunedì 23 ottobre XSU e il mondo hanno perso un’altra grande anima… Le circostanze della morte di Mark sono attualmente oggetto di indagine: abbiamo ricevuto informazioni preliminari che suggeriscono che potrebbe essere stata dovuta a un attacco di cuore“.

Leggi anche: Choc nel mondo del calcio, morto a 4 anni il figlio del calciatore che ha giocato in Serie A





Mark Groeneveld, inuitili i soccorsi: indagini in corso

Purtroppo né la polizia né il personale medico prontamente intervenuti sono riusciti a salvare la vita del giovane Mark Groeneveld. Il 20enne in passato aveva corso nella Zappi Racing e nella Enkhuizen West Frisia. Quest’anno, invece, aveva partecipato a diverse gare professionistiche come Le Samyn, La Route Adélie de Vitré, la Elfstedenronde Bruges e la BetCity Elfstedenrace.

Il messaggio del suo team prosegue: “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti per raccogliere tutte le informazioni e fornire il supporto necessario alla famiglia di Mark in questo momento doloroso. Mark era una persona incredibile e un membro prezioso del nostro team. Aveva uno spirito straordinario, sempre pronto a dare una mano dietro le quinte con il suo sorriso contagioso e la sua natura cordiale. La sua presenza ha illuminato le nostre giornate e mancherà profondamente a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo“.

Le coureur néerlandais Mark Groeneveld (X-Speed Continental team) est décédé, des suites d'une attaque cardiaque au lendemain du #Cyclothon d'Hong-Kong, à l'âge de 20 ans. 🕯️#wielrennen #cyclisme pic.twitter.com/tX7QJVjl3B — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) October 24, 2023

In passato, come ricorda il Fatto Quotidiano, ci sono stati altri casi di ciclisti con problemi cardiaci. In Italia si è parlato ad esempio di Sonny Colbrelli. Dopo aver vinto la Roubaix nel 2021 fu colpito da un attacco durante la Vuelta a Catalunya 2021. Fortunatamente si salvò, gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo e si è ritirato dall’attività agonistica. Neppure Nathan Van Hooydonck, gregario della Jumbo-Visma, salirà più su una bici: lo scorso 12 settembre ha avuto un infarto mentre stava accompagnando la moglie in ospedale. Anche lui si è salvato e gli è stato impiantato un defibrillatore cardiaco (ICD) per correggere eventuali future aritmie.

“È morto”. Choc nel calcio, terribile ritrovamento del corpo del giocatore scomparso da giorni