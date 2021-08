“Siamo sotto choc”. Lutto nel calcio, il calciatore stroncato da un infarto a 37 anni

Il mondo del calcio è in lutto. Morto in giovane età e in modo improvviso un calciatore che ha disputato annate di assoluto livello sui campi da gioco. A 37 anni se n’è andato per sempre a causa di un malore. Precisamente, era intento a giocare una partita di padel quando è stato colpito da un arresto cardiaco, che non gli ha lasciato scampo. Straziati dal dolore familiari e amici, oltre a tutti i tifosi che avevano apprezzato le sue gesta sportive durante la sua brillante e interessante carriera.

A ricordarlo è stato uno dei club in cui è stato grande protagonista. L’atleta era stato costretto ad abbandonare il calcio giocato due anni fa, infatti nel 2019 gli erano stati riscontrati problemi al cuore e i medici lo avevano fermato. Aveva firmato un contratto con un club in quell’annata, ma non era mai potuto scendere sul campo per via di questi risultati inattesi. E a proposito di questa sua problematica, aveva anche voluto rilasciare un’intervista nella quale aveva spiegato tutto.

Queste erano state le sue dichiarazioni: “Il mio cuore non funziona a 100, ma al 70 per cento. Nella vita di tutti i giorni non c’è pericolo, molte persone vivono con questa deviazione. Ma se mi alleno troppo corro il rischio che il sangue non scorra abbastanza velocemente nel mio cuore. E questo può causare arresto cardiaco e morte istantanea”. E purtroppo è ciò che è accaduto nelle scorse ore, quando il suo cuore ha smesso di battere da un momento all’altro dopo averlo sforzato troppo.





A morire è stato il 37enne ex calciatore originario della Francia, Franck Berrier. Franck Berrier è stato subito rianimato dai medici dopo l’infarto, ma ha poi avuto un secondo attacco cardiaco in ospedale che gli ha tolto la vita. Commovente il messaggio del KV Ostende, una delle squadre in cui ha militato: “Con grande tristezza apprendiamo della morte dell’icona del club Franck Berrier. Purtroppo è morto dopo un arresto cardiaco mentre praticava sport. Auguriamo a tutti i suoi cari tanta forza in questi tempi difficili”.

Franck Berrier, nato ad Argentan in Francia il 2 febbraio del 1984, giocava come centrocampista. Era precisamente ala destra e giocava anche sulla fascia opposta e come trequartista. Ha disputato gare con le maglie di Caen, Beauvais, Cannes, Zulte Waregem, Standard Liegi, ancora Zulte Waregem, Ostenda e Malines. Ora la notizia più drammatica, con la morte inattesa che ha causato dolore e angoscia.