Terremoto Turchia, è lutto anche per il mondo del calcio. Trovato morto il portiere disperso

Lutto nel mondo del calcio, è morto Ahmet Eyüp Türkaslan, il portiere dello Yeni Malatya Spor Kulübü. Il giovane aveva soltanto 28 anni ed è deceduto a seguito del terribile sisma che ha colpito la Turchia. Il giovane militava nella TFF 1 Lig, ovvero la seconda serie del campionato turco, ma era molto famoso in patria. Il giovane è stato trovato morto sotto i detriti causati dalle scosse di terremoto che ha messo a terra la regione dell’Antalia.

La notizia in Italia è stata ripresa dalla Gazzetta dello Sport. A riferire la terribile notizia alla stampa turca è l’allenatore Yàlmaz Vural: “Ho dato alla squadra due giorni di ferie dopo la partita. Molti giocatori non erano in Malatya. Solo il nostro secondo portiere, Ahmet Eyüp Türkaslan, era lì. Hanno salvato sua moglie… Sono devastato dal dolore”. Ma non è finita qui, perché tra le migliaia di dispersi risulta anche il calciatore ghanese Christian Atsu. Il 31enne è stato una grande promessa del calcio una decina di anni fa.

Qualcuno ricorderà che il Chelsea lo comprò dal Porto e poi lo prestò a Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga e Newcastle. Solo l’anno scorso si era trasferito in Turchia dopo una stagione in Arabia Saudita, in forza all’Hatayspor. Da quello che dicono, il giocatore è disperso, intrappolato sotto macerie e con lui pure il direttore sportivo Taner Savut e l’interprete del club Emre Aslan.

Tra l’altro proprio Atsu, domenica, aveva segnato al 97’ il gol vittoria contro il Kasimpasa. Sarebbe stata una grande e felice settimana per lui, se non fosse arrivato questo maledetto terremoto. Nel frattempo sale a 4.890 il numero totale delle vittime del potente terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria, secondo i dati ufficiali.

Malatyaspor goalkeeper Ahmet Eyüp Türkaslan was sadly found under the rubble of the earthquake in Turkey. 🕊️



Our condolences go out to his family and loved ones and everyone effected by this awful tragedy. ❤️🙏 pic.twitter.com/KJLokFHDoV