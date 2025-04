Il mondo del calcio colombiano e italiano è stato scosso da una tragica notizia: Jorge Bolaño, ex centrocampista noto per il suo passato in Serie A, è morto improvvisamente a soli 47 anni. Il decesso è avvenuto a Cúcuta, in Colombia, dove Bolaño stava trascorrendo un periodo di vacanza in compagnia della famiglia. Secondo quanto riportano i media locali, l’ex calciatore è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

La tragedia si è consumata in pochi istanti. Bolaño si trovava con i suoi cari quando ha iniziato ad accusare un forte malessere. I familiari hanno tentato il tutto per tutto, portandolo d’urgenza in ospedale, ma ogni sforzo si è rivelato vano. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, suscitando dolore e sgomento in chi aveva avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo dentro e fuori dal campo.

Leggi anche: “Erano fidanzati, si amavano”. Taranto, chi erano le due coppie di ragazzi morti nell’incidente





Lutto nel calcio, addio all’ex stella della Serie A: morto in vacanza con la famiglia

Nato il 28 aprile 1977 a Santa Marta, Jorge Eliecer Bolaño avrebbe compiuto 48 anni tra poche settimane. In carriera aveva vestito con orgoglio la maglia del Parma, dove fu protagonista in tre differenti fasi tra il 1999 e il 2007. Con il club emiliano ha collezionato 128 presenze ufficiali, diventando un volto familiare del centrocampo parmigiano durante gli anni d’oro della società, a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio.

𝗟𝗮 𝗙𝗖𝗙 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝘅 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝘆 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗕𝗼𝗹𝗮𝗻̃𝗼.



🔗https://t.co/flxkEP5NMD pic.twitter.com/fjsf9n7688 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 7, 2025

Dopo l’esperienza a Parma, Bolaño aveva proseguito la sua avventura italiana con il Modena, dove militò dal 2007 al 2009. La sua carriera internazionale fu arricchita da 36 presenze con la Nazionale colombiana, con cui partecipò a numerose competizioni tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000, contribuendo alla crescita del movimento calcistico del suo Paese.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore dei tifosi e degli appassionati che ne ricordano la grinta, la determinazione e l’eleganza in campo. Bolaño non è stato solo un atleta, ma anche un simbolo di professionalità e dedizione. La Colombia, l’Italia e il mondo del calcio tutto gli rendono omaggio, stringendosi attorno alla famiglia in un momento di immenso dolore.