Calcio in lutto, Luca muore a 29 anni. Tragico destino, una vita spezzata troppo in fretta

Incidente stradale lungo la via Valcavasia a Cavaso del Tomba, in provincia di Treviso, in Veneto. Luca Vetturetta , classe 1992 di Valdobbiadene è morto dopo aver perso il controllo della sua auto, una Ford Fiesta.

Il veicolo è uscito dalla carreggiata finendo la cosa nel piazzale di un’azienda locale e il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Immediata la chiamata di un automobilista che ha assistito alla scena. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del Suem 118, i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri di Montebelluna. I medici e gli infermieri del 118 non hanno potuto fare niente per salvare la vita a Luca Vetturetta.

Le ferite riportate dal giovane erano troppo gravi e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Come ricostruisce il Quotidiano del Piave, Luca Vetturetta aveva trascorso la serata con gli amici tra Valdobbiadene e Cornuda, poi si era messo in auto per raggiungere la fidanzata.





All’altezza di Cavaso del Tomba, lungo la via Valcavasia, il 29enne ha perso il controllo dell’auto andando a finire contro un muro. Luca Vetturetta era un calciatore e aveva militato in alcune squadre della zona: Cisonese, Valdosport, Asd Vidor Qdp e altre realtà del territorio.

In questa stagione avrebbe dovuto giocare a Pederobba. Nel frattempo continuava il suo lavoro in un’azienda agricola del Montebellunese e studiava all’università.