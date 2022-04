“Ho un tumore”. L’annuncio choc nel calcio: “Forma aggressiva, sottoposto a 25 trattamenti”

Un vero e proprio dramma ha colpito il vip. Ed è stato lui ad annunciare di essersi ammalato nel corso di una delicata intervista. Si trovava in una diretta televisiva di un programma, come riferito dal sito ‘Repubblica’, quando all’improvviso ha lasciato di stucco il pubblico annunciando di avere un tumore. Ha deciso di sfruttare l’occasione della presentazione del film, che rievoca tutti i passi della sua vita, per comunicare ai suoi ammiratori che sta lottando contro il brutto male.

Dunque, il personaggio famoso ha detto: “In tutto il periodo da ct della nazionale sono partito di notte di nascosto per andare in ospedale senza che i giocatori lo scoprissero fino ad ora. Pensando di essere in buona salute, ma non lo sono. Ho subito 25 trattamenti con la speranza di sconfiggere il cancro. Ho pensato che fosse meglio non dirlo alle persone con cui lavori perché potrebbe influenzare le loro scelte e la loro risolutezza”. Poi ha ammesso che si tratta di una malattia aggressiva.





Poi a ‘Voetbal International’ l’uomo ha aggiunto: “Non muori di cancro alla prostata, almeno non nel novanta per cento dei casi. Di solito sono altre le malattie che ti uccidono. Ma avevo una forma piuttosto aggressiva e andava curata. Ho dovuto fare un trattamento preferenziale in ospedale. Mi è stato permesso di entrare dalla porta sul retro quando sono andato a un appuntamento e sono stato immediatamente portato in un’altra stanza. Sono stato trattato davvero in modo super meraviglioso”.

Ad essere stato colpito da un tumore alla prostata è stato Louis Van Gaal, commissario tecnico della nazionale di calcio dell’Olanda ed ex tecnico del Manchester United. Nella su aintervista Louis Van Gaal ha concluso, dicendo: “Ovviamente avevo avvisato già amici e parenti. E il fatto che non sia ancora uscita la notizia dice molto della mia sfera personale. È fantastico”. La speranza di tutti è che possa ristabilirsi pienamente il prima possibile e possa tornare dunque più forte.

Louis Van Gaal, classe 1951, è stato anche un calciatore, di ruolo difensore. Come tecnico è riuscito a vincere sette campionati, quattro Coppe e quattro Supercoppe nazionali, una Coppa Uefa, una Champions League, due Supercoppe Uefa e una Coppa Intercontinentale. Come ct dell’Olanda è stato in grado recentemente di qualificare il team ai Mondiali in Qatar 2022.

