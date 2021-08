L’argento a Tokyo 2020, il ritorno in Italia con la medaglia al collo e poco dopo la brutta sorpresa: lo sportivo è stato derubato proprio del borsone con tutti i ricordi delle Olimpiadi. È successo verso l’ora di pranzo del 2 agosto scorso, mentre il nuotatore salito al secondo posto del podio dopo la staffetta 4×100 stile libero festeggiava a Firenze con gli amici della sua società, vicino alla piscina di Bellariva.

Ed è stato lo stesso Lorenzo Zazzeri a dare notizia dell’accaduto sui suoi canali social, spiegando che aveva lasciato l’auto davanti alla piscina di Bellariva, dove si era recato per celebrare l’impresa a Tokyo con i compagni e amici della società Rari Nantes Florentia. Poi, quando è tornato alla macchina, la scoperta amarissima: vetro infranto e il borsone di Tokyo 2020 scomparso.

Derubato dopo Tokyo 2020, l’appello di Lorenzo Zazzeri

Dentro a quel borsone c’erano tutti i ricordi dell’avventura olimpionica ad eccezione della medaglia d’argento, che per fortuna Lorenzo Zazzeri aveva lasciato al collo per scattare foto e selfie con gli amici. Da qui una serie di Storie Instagram e di post per raccontare il fattaccio e fare un appello ai ladri: “Il 2 agosto, verso le 13:30 hanno sfondato il vetro della mia auto di fronte alla Piscina Bellariva di Firenze”, inizia il nuotatore.





“Mentre ero passato a salutare i miei compagni di squadra, Rubando i ricordi delle mie olimpiadi, compresa la GoPro e l’iPad con tutti i video delle Olimpiadi ed i souvenir per la mia famiglia”, ha scritto ancora Lorenzo Zazzeri per poi fare l’appello: “Faccio un appello ai ladri, se mai leggerete tutto questo, vi chiedo di restituire i miei ricordi alla Piscina di Bellariva e tenervi tutto ciò di materiale che possa servirvi. Sono disponibile anche a pagare un ‘riscatto’ pur di riaverli. Sono distrutto, Fate girare”.

A Lorenzo Zazzeri, il nostro campione olimpico appena tornato in Italia, sono stati rubati i ricordi dell’esperienza di Tokyo2020. Mi unisco al suo appello: chi ha rubato, restituisca. Un gesto così brutale non può cancellare i suoi fantastici successi. Firenze è con te Lorenzo! pic.twitter.com/dKoxpJkB9X August 3, 2021

Questo appello è stato poi condiviso anche dal sindaco di Firenze Dario Nardella, che su Twitter ha scritto: “A Lorenzo Zazzeri, il nostro campione olimpico appena tornato in Italia, sono stati rubati i ricordi dell’esperienza di Tokyo 2020. Mi unisco al suo appello: chi ha rubato, restituisca. Un gesto così brutale non può cancellare i suoi fantastici successi. Firenze è con te Lorenzo!”.